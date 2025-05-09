https://ria.ru/20250509/parad-2016003944.html

Как 80 лет назад: чем запомнился и удивил парад Победы

Как 80 лет назад: чем запомнился и удивил парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Как 80 лет назад: чем запомнился и удивил парад Победы

Та же темно-серая брусчатка, те же молодые лица под стальными касками СШ-40, тот же парадный строй "тридцатьчетверок", выезжающий на главную площадь страны по... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:27:00+03:00

2025-05-09T12:27:00+03:00

2025-05-09T14:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

парад победы

россия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Та же темно-серая брусчатка, те же молодые лица под стальными касками СШ-40, тот же парадный строй "тридцатьчетверок", выезжающий на главную площадь страны по три машины в ряд — юбилейный парад Победы в Москве напомнил кадры кинохроники, снятые 24 июня 1945-го. Перед трибунами торжественно промаршировали почти десять тысяч солдат и офицеров — под теми же знаменами, что и их предки-победители. Утренняя прохладаНа кремлевских курантах — половина десятого утра. До начала парада еще полчаса, зрители (в основном ветераны) занимают места на трибунах. Организаторы торжества подготовили им подарки — каждому вручили рюкзачок с ценными сувенирами: армейским биноклем, пилоткой, настольной игрой "Штурм Берлина", книгой с поэмой "Василий Теркин" Александра Твардовского и копией номера "Вечерней Москвы" от 9 мая 1945 года с сообщением о капитуляции Германии. Выдали и пледы — в Москве хоть и солнечно, но прохладно. Парадные "коробки" всех видов и родов Вооруженных сил и армий дружественных государств выстраиваются на брусчатке. Зарубежных военных, кстати, в этом году много. По Красной площади готовятся пройти парадные расчеты из Китая, Вьетнама, Лаоса, Египта — всего из 13 стран. В глазах рябит от многоцветья мундиров, разнообразия кокард, блеска медалей. Парадная форма — не самая теплая. Но никто не мерзнет. К этому событию они готовились несколько недель. Тут не до холода."А 80 лет назад вообще дождь шел, — вспоминает Дмитрий Михайлович Епифанов, маршировавший по Красной площади в "коробке" суворовцев 24 июня 1945-го. — Как сейчас вижу все это перед собой. До нас прошли шеренги десяти фронтов, потом частей Московского военного округа, курсанты. В какой-то момент мы оказались рядом с гвардейцами, которые бросали к подножию Мавзолея знамена разгромленных фашистских полков и дивизий. И бойцы, и офицеры — двухметрового роста. Гренадеры, богатыри, красавцы. Мы молча стояли, робели, косились. Потом осмелели и стали выпрашивать у них немецкие крестики со знамен. На сувениры".Связь поколенийЦеремонией командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Принимает доклад министр обороны Андрей Белоусов, для которого этот парад — первый. Одет в гражданский деловой костюм. Ровно в десять утра, секунда в секунду, оба появляются на площади. Стоя в парадных кабриолетах Aurus, объезжают "коробки", приветствуя каждый расчет. Точно так же под "Юбилейный встречный марш" Жуков и Рокоссовский верхом на кавалерийских лошадях Кумире и Полюсе салютовали сводным полкам фронтов Великой Отечественной 24 июня 1945 года. Парад открывает Владимир Путин. Он стоит на центральной трибуне вместе с почетными гостями. По правую руку — председатель КНР Си Цзиньпин. Восемьдесят лет назад выступал Георгий Жуков — с Мавзолея. В обеих речах много общего. И Жуков, и Путин подчеркнули решающую роль Красной армии в победе над нацистской Германией. Российский президент отдельно поблагодарил страны-союзницы за общий вклад в Победу, особенно выделив Китай, потерявший в годы Второй мировой около 15 миллионов человек. Над Кремлем разносится троекратное "Ура!". На Красную площадь выходит рота юных барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Следом на брусчатку ступают знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России. За ними маршируют подразделения в форме времен Великой Отечественной. Парадный расчет Военной академии РВСН проносит мимо трибун штандарты фронтов, прославленных полков и дивизий.Как и в победном 1945-м, первое знамя — Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем — знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища. За знаменосцами по брусчатке в темпе 120 шагов в минуту маршируют подразделения пехоты, летчиков, моряков, саперов, разведчиков, пограничников, народного ополчения и казаков. Каждый комплект исторической формы сшит по образцу той, которую фронтовики надевали на Парад Победы 1945 года. Ткани и фурнитура максимально соответствуют использовавшимся в 1940-х. В том числе и узорное шитье на офицерских кителях. Восемьдесят лет назад лишь одно иностранное государство приняло участие в параде. Эта честь выпала бойцам Войска польского, промаршировавшим мимо Мавзолея в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта. Сегодня же по Красной площади прошли парадные расчеты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы.Следом чеканят шаг суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские "коробки" Сухопутных войск и ВКС. Их сменяет парадный расчет участников специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова. Ветераны СВО одеты в полевую форму: уставной камуфляж-цифра, тельняшки, бронежилеты, каски. На разгрузочных жилетах блестят ордена и медали. Всего в параде приняли участие 1500 бойцов, приехавших в Москву с "нуля". Среди них — 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. После них на брусчатку выходят "коробки" каждого рода и вида Вооруженных сил России и других силовых ведомств. Восемьдесят лет назад деления по принадлежности к войскам не было — летчики, пехотинцы, танкисты и разведчики маршировали в сводных полках фронтов. Исключение — моряки. "Коробка" ВМФ, составленная из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Дунайской и Днепровской флотилий, прошла отдельно. Портреты павшихНа Красную площадь, ревя дизелями, выезжают танки Т-34-85 и самоходки Су-100. На параде 1945-го вместе с тяжелыми ИС-2 они следовали в арьергарде грандиозного строя из 1850 боевых машин. В этом году масштаб скромнее — 183 единицы техники. Но представлено буквально все, что сегодня воюет на фронтах СВО. После стальных "ветеранов" зрителям демонстрируют бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитные ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Танки представлены моделями Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.Бросается в глаза, что многие экипажи вывесили на броню портреты. Черно-белые — своих дедов, воевавших в Великую Отечественную. И цветные — боевых товарищей, погибших на СВО. Павшие герои двух войн прошли по Красной площади в одном строю с живыми. Восемьдесят лет назад воздушную часть парада в последний момент отменили из-за нелетной погоды, и армада более чем из 220 самолетов осталась на аэродромах базирования. Сейчас же погода отличная, облачности нет, небо ясное. Однако над Красной площадью проходит только девятка "Стрижей" и "Русских витязей" в своем фирменном построении "Кубинский бриллиант", а также шестерка Су-25, раскрасивших небо в цвета российского триколора. Авиацию решили не отвлекать от выполнения боевых задач.Многих интересовал вопрос: примут ли участие в параде военнослужащие из Северной Кореи, оказавшие неоценимую помощь в Курской области. Они не маршировали, но на Красной площади присутствовали. И о них не забыли. В конце церемонии Владимир Путин отдельно пообщался с северокорейскими генералами, прибывшими в Кремль в парадной форме, и, судя по всему, тепло их поблагодарил.

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80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы, россия