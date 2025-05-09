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На Театральной площади в Ростове-на-Дону прошел парад Победы

На Театральной площади в Ростове-на-Дону прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

На Театральной площади в Ростове-на-Дону прошел парад Победы

Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел на Театральной площади в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:00:00+03:00

2025-05-09T12:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел на Театральной площади в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. В составе механизированной колонны проследовали более 60 единиц военной техники. Во главе колонны прошли участники сражений Великой Отечественной войны – легендарные танк Т-34-85, реактивная система залпового огня БМ-13 "Катюша", грузовой автомобиль ЗИЛ-6 с дивизионной пушкой ЗИС-3 образца 1942 года, и разведывательно-диверсионный мотоцикл Днепр. Среди современных образцов техники были представлены бронеавтомобиль специального назначения "Тайфун ВДВ", впервые была представлена боевая машина поддержки танков "Терминатор", оснащённая двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, четырьмя противотанковыми ракетными установками "Атака". В параде участвовала военная техника, задействованная в зоне проведения спецоперации – боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2 с боевым модулем "Бережок", бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные системы С-350 "Витязь", танк Т-90М "Прорыв" и Т-72 Б3М. Также на параде в Ростове были представлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В составе механизированной колонны были задействованы также РСЗО "Град", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха", расчетно-аналитический комплекс "УКСОД-Т" на базе автомобиля "Тигр", специальные автомобили военной полиции "Астейс-7020" и ГАЗ-233114 "Тигр". В параде Победы приняли участие парадные расчеты лучших воинских частей Ростовского гарнизона Южного военного округа, в том числе личный состав легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии, соединений спецназначения, связи и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, сводные батальоны от Южного округа войск национальной гвардии РФ, Ростовского юридического института МВД России, Российской таможенной академии, Донского спасательного центра МЧС России, а также парадные расчеты Шахтинского казачьего кадетского корпуса имени Я.П. Бакланова, второго Донского императора Николая II кадетского корпуса, военного учебного центра при Донском ГТУ, ВВПОД "Юнармия" и военно-патриотического центра "Вымпел". Музыкальное сопровождение обеспечил сводный военный оркестр Ростовского гарнизона. Всего в парадном строю прошли более 2,5 тысяч человек. В этом году парад прошёл в присутствии зрителей, соответствующее решение в четверг вынесли власти региона. В 2024 году зрители не присутствовали на параде в целях обеспечения безопасности.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015570295.html

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