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Зрители приветствовали Путина аплодисментами - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:30 09.05.2025 (обновлено: 11:45 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015986767.html
Зрители приветствовали Путина аплодисментами
Зрители приветствовали Путина аплодисментами - РИА Новости, 09.05.2025
Зрители приветствовали Путина аплодисментами
Зрители парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приветствовали президента РФ Владимира Путина аплодисментами и... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:30:00+03:00
2025-05-09T11:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зрители парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приветствовали президента РФ Владимира Путина аплодисментами и скандировали "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Аплодисменты на трибунах прозвучали в тот момент, когда президент России покинул центральную трибуну и направился по Красной площади в Александровский сад, где запланировано возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата.Путин, в свою очередь, несколько раз помахал зрителям рукой и поблагодарил их.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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Зрители парада приветствуют Путина аплодисментами и скандируют "Россия"
Зрители парада приветствуют Путина аплодисментами и скандируют "Россия"
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россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Зрители приветствовали Путина аплодисментами

Зрители парада приветствовали Путина аплодисментами и скандируя "Россия"

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зрители парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приветствовали президента РФ Владимира Путина аплодисментами и скандировали "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Аплодисменты на трибунах прозвучали в тот момент, когда президент России покинул центральную трибуну и направился по Красной площади в Александровский сад, где запланировано возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Путин, в свою очередь, несколько раз помахал зрителям рукой и поблагодарил их.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Путин лично приветствует военных, прошедших по Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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