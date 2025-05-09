https://ria.ru/20250509/parad-2015986767.html

Зрители приветствовали Путина аплодисментами

Зрители приветствовали Путина аплодисментами - РИА Новости, 09.05.2025

Зрители приветствовали Путина аплодисментами

Зрители парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приветствовали президента РФ Владимира Путина аплодисментами и... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:30:00+03:00

2025-05-09T11:30:00+03:00

2025-05-09T11:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зрители парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приветствовали президента РФ Владимира Путина аплодисментами и скандировали "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Аплодисменты на трибунах прозвучали в тот момент, когда президент России покинул центральную трибуну и направился по Красной площади в Александровский сад, где запланировано возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата.Путин, в свою очередь, несколько раз помахал зрителям рукой и поблагодарил их.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/svo-2015983384.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зрители парада приветствуют Путина аплодисментами и скандируют "Россия" Зрители парада приветствуют Путина аплодисментами и скандируют "Россия" 2025-05-09T11:30 true PT0M31S

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россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне