https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html
Парад Победы в городах России
Парад Победы в городах России - РИА Новости, 09.05.2025
Парад Победы в городах России
Как прошел парад Победы в российских городах. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:26:00+03:00
2025-05-09T11:26:00+03:00
2025-05-09T11:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015964461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16a117572ab536251759e8ddd53cff3d.jpg
Как прошел парад Победы в российских городах.
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2025
РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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От Владивостока до Саратова: парад Победы в городах России
От Владивостока до Саратова: парад Победы в городах России
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео
Парад Победы в городах России
Как прошел парад Победы в российских городах.
2025-05-09T11:26
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PT1M11S
Парад Победы в городах России
Читать ria.ru в
Как прошел парад Победы в российских городах.