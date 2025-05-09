https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html

Парад Победы в городах России

Парад Победы в городах России - РИА Новости, 09.05.2025

Парад Победы в городах России

Как прошел парад Победы в российских городах. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:26:00+03:00

2025-05-09T11:26:00+03:00

2025-05-09T11:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015964461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16a117572ab536251759e8ddd53cff3d.jpg

Как прошел парад Победы в российских городах.

2025

Новости

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https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

От Владивостока до Саратова: парад Победы в городах России

От Владивостока до Саратова: парад Победы в городах России

2025-05-09T11:26

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