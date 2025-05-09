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Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы

Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы

Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

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день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.Впервые по Красной площади проехала техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, в том числе беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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Колонна войск беспилотных систем принимает участие в параде на Красной площади Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде на Красной площади 2025-05-09T11:08 true PT0M26S

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парад победы, общество, технологии, бпла, беспилотные авиационные системы (бас), россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне