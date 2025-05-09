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Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:08 09.05.2025 (обновлено: 11:19 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015972889.html
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
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парад победы
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
бпла
беспилотные авиационные системы (бас)
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.Впервые по Красной площади проехала техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, в том числе беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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Колонна войск беспилотных систем принимает участие в параде на Красной площади
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде на Красной площади
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парад победы, общество, технологии, бпла, беспилотные авиационные системы (бас), россия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Парад Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, БПЛА, Беспилотные авиационные системы (БАС), Россия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы

Колонна войск БАС впервые приняла участие в параде Победы, включая дроны Орлан

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Впервые по Красной площади проехала техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, в том числе беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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