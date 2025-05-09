https://ria.ru/20250509/parad-2015942909.html

В Перми прошел парад Победы

В Перми прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Перми прошел парад Победы

Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на Октябрьской площади в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:14:00+03:00

2025-05-09T10:14:00+03:00

2025-05-09T15:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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день победы в городах россии и снг

80-летие победы в великой отечественной войне

берлин (город)

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ПЕРМЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в пятницу на Октябрьской площади в Перми, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие, посвященное 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, началось с праздничного танцевального представления, в центре сюжета оказались фигуры пермского монумента "Героям фронта и тыла". После этого по площади торжественно прошли войска Пермского гарнизона (более 20 пеших колонн, в том числе состоящие из кадетов) и военная техника. Жители смогли увидеть легендарный танк Т-34, дошедший до Берлина, и новейшую технику, которая используется в зоне СВО. Всего было представлено более 30 единиц техники, в том числе машина реактивного залпового огня "Катюша", УАЗ-Есаул, БТР, "Урал"-Next, Камаз "Патруль", ГАЗ "Тигр", "Урал" с гаубицей Д-30, автомобиль с пушкой МТ-12 (рапира), "Урал" с зенитной установкой ЗУ-23, реактивная система залпового огня "Град", буксируемая 152-мм гаубица "Мста-Б", 120-мм самоходное орудие "Нона-СВК" и орудие "Вена". Зрителями парада стали около 13 тысяч пермяков и гостей города. Сразу после этого началось шествие "Бессмертного полка". Колонна пройдет через центр города до площади перед Театром-Театром."Прикамцы отважно приближали победу на фронте и в тылу. Более полумиллиона наших земляков встали на защиту Родины. В годы войны наш город стал крупнейшим центром эвакуации для жителей блокадного Ленинграда. Молотовская область приняла у себя почти 380 тысяч ленинградцев и более 180 предприятий, музеев и театров со всей страны. Наши предприятия произвели 100% дальнобойных пушек, пятую часть авиадвигателей, более 10 миллионов касок, каждый третий взрыватель... 9 Мая остаётся главным священным праздником нашей страны. С праздником! С Днём Победы!" - сказал во время парада губернатор Дмитрий Махонин.В пятницу в Перми перед Театром-Театром весь день будут показывать номера местные творческие коллективы. Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским.

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

https://ria.ru/20250509/bessmertnyy_polk-2013485500.html

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