https://ria.ru/20250509/parad-2015933767.html
Кустурица и Сигал приехали на парад Победы
Кустурица и Сигал приехали на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Кустурица и Сигал приехали на парад Победы
Гости парада Победы прибывают на Красную площадь, на трибунах уже расположились многие политики, общественники и деятели культуры, в том числе актеры Стивен... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:46:00+03:00
2025-05-09T09:46:00+03:00
2025-05-09T19:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
эмир кустурица
стивен сигал
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
день победы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37f2e99d0b740a0a1fcb2ff207206c8d.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Гости парада Победы прибывают на Красную площадь, на трибунах уже расположились многие политики, общественники и деятели культуры, в том числе актеры Стивен Сигал и Владимир Машков, режиссер Эмир Кустурица, передает корреспондент РИА Новости.На парад 9 мая приезжают федеральные министры, руководители ведомств, лидеры парламентских фракций, религиозные деятели.Уже прибыли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.Кроме того, свои места на трибуне заняли члены российского кабмина: министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития РФ Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Также на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома России Элла Памфилова, председатель СПЧ Валерий Фадеев.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015929391_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_99b015cd901ef617ad27936118c667fb.jpg
Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада
Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада
2025-05-09T09:46
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмир кустурица, стивен сигал, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы, день победы, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эмир Кустурица, Стивен Сигал, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы, День Победы, Общество
Кустурица и Сигал приехали на парад Победы
Кустурица и Сигал приехали на Красную площадь на парад Победы