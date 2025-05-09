https://ria.ru/20250509/parad-2015933767.html

Кустурица и Сигал приехали на парад Победы

Кустурица и Сигал приехали на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Кустурица и Сигал приехали на парад Победы

Гости парада Победы прибывают на Красную площадь, на трибунах уже расположились многие политики, общественники и деятели культуры, в том числе актеры Стивен... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:46:00+03:00

2025-05-09T09:46:00+03:00

2025-05-09T19:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

эмир кустурица

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россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Гости парада Победы прибывают на Красную площадь, на трибунах уже расположились многие политики, общественники и деятели культуры, в том числе актеры Стивен Сигал и Владимир Машков, режиссер Эмир Кустурица, передает корреспондент РИА Новости.На парад 9 мая приезжают федеральные министры, руководители ведомств, лидеры парламентских фракций, религиозные деятели.Уже прибыли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.Кроме того, свои места на трибуне заняли члены российского кабмина: министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития РФ Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Также на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома России Элла Памфилова, председатель СПЧ Валерий Фадеев.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада Обстановка на Красной площади за 40 минут до парада 2025-05-09T09:46 true PT0M09S

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эмир кустурица, стивен сигал, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы, день победы, общество