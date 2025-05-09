https://ria.ru/20250509/parad-2015909360.html

В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы

В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы

Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии стали порядка двух тысяч человек, по Площади Советов во время парада... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T06:32:00+03:00

2025-05-09T06:32:00+03:00

2025-05-09T07:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

монголия

республика бурятия

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УЛАН-УДЭ, 9 мая — РИА Новости. Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии стали порядка двух тысяч человек, по Площади Советов во время парада проехали около 40 единиц военной техники и монгольские всадники, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Парад стартовал в 10.00 (05.00 мск). Открыла торжественное мероприятие знаменная группа роты почетного караула с Государственным флагом и копией Знамени Победы. Принимал парад временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, Герой России генерал-майор Владимир Белявский. С 80-летием Победы жителей республики поздравил глава Алексей Цыденов. Первыми на площадь Советов вступил сводный взвод барабанщиков, следом за ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, флагом министерства обороны РФ и копией знамени Победы. Историческую часть парада открыли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и парадные расчеты в военной форме времен Великой Отечественной войны. Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла, участниками специальной военной операции, жителями и гостями города прошли военнослужащие Вооруженных сил Монголии, прибывшие в регион для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Традиционно в параде приняли участие расчеты ракетного, артиллерийского, зенитного ракетного соединений, соединения связи, военнослужащие-женщины, парадные расчеты гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты, десантники, соединения материально-технического обеспечения, военно-транспортного авиационного полка, войск воздушно-космических сил, сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, слушатели военного учебного центра при Восточно-Сибирском университете технологий и управления, кадеты и юнармейцы. Также в юбилейном мероприятии приняли участие парадные расчеты пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, до этого принимавшие участие лишь в 70-ю годовщину Победы. Впервые в параде участвовали представители Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН". Механизированную часть парада открыл легендарный танк Т-34. За ним последовал советский тяжелый танк ИС-2 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Впервые в парадном расчете принял участие универсальный комплекс сбора и обработки данных "УКСОД-Т" подразделений радиационной, химической и биологической защиты на базе машины повышенной проходимости "Тигр". Всего было представлено около 40 единиц военной и специальной техники. Завершили парад в честь 80-летия Победы исторические инсталляции Великой Отечественной войны, участвующие только в юбилейные годовщины: "22 июня 1941 г.", "Партизанское движение", "321-я Сибирская стрелковая дивизия", "Труженики тыла", "Братская Монголия" в сопровождении монгольских всадников и платформа "Победа!". Весь день в разных частях Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Завершатся они в 22.00 (17.00 мск) праздничным салютом на острове Комсомольский.

https://ria.ru/20250508/ulan-ude-2015755058.html

https://ria.ru/20250321/ulan-bator-2006604684.html

https://ria.ru/20250218/estafeta-2000005511.html

россия

монголия

республика бурятия

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Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ стали порядка 2 тысяч человек, по Площади Советов во время парада проехали около 40 единиц военной техники и монгольские всадники, сообщает корреспондент РИА Новости. 2025-05-09T06:32 true PT0M22S

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россия, монголия, республика бурятия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне