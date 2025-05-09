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В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:32 09.05.2025 (обновлено: 07:51 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015909360.html
В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы
В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы
Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии стали порядка двух тысяч человек, по Площади Советов во время парада... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T06:32:00+03:00
2025-05-09T07:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
монголия
республика бурятия
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УЛАН-УДЭ, 9 мая — РИА Новости. Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии стали порядка двух тысяч человек, по Площади Советов во время парада проехали около 40 единиц военной техники и монгольские всадники, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Парад стартовал в 10.00 (05.00 мск). Открыла торжественное мероприятие знаменная группа роты почетного караула с Государственным флагом и копией Знамени Победы. Принимал парад временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, Герой России генерал-майор Владимир Белявский. С 80-летием Победы жителей республики поздравил глава Алексей Цыденов. Первыми на площадь Советов вступил сводный взвод барабанщиков, следом за ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, флагом министерства обороны РФ и копией знамени Победы. Историческую часть парада открыли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и парадные расчеты в военной форме времен Великой Отечественной войны. Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла, участниками специальной военной операции, жителями и гостями города прошли военнослужащие Вооруженных сил Монголии, прибывшие в регион для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Традиционно в параде приняли участие расчеты ракетного, артиллерийского, зенитного ракетного соединений, соединения связи, военнослужащие-женщины, парадные расчеты гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты, десантники, соединения материально-технического обеспечения, военно-транспортного авиационного полка, войск воздушно-космических сил, сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, слушатели военного учебного центра при Восточно-Сибирском университете технологий и управления, кадеты и юнармейцы. Также в юбилейном мероприятии приняли участие парадные расчеты пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, до этого принимавшие участие лишь в 70-ю годовщину Победы. Впервые в параде участвовали представители Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН". Механизированную часть парада открыл легендарный танк Т-34. За ним последовал советский тяжелый танк ИС-2 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Впервые в парадном расчете принял участие универсальный комплекс сбора и обработки данных "УКСОД-Т" подразделений радиационной, химической и биологической защиты на базе машины повышенной проходимости "Тигр". Всего было представлено около 40 единиц военной и специальной техники. Завершили парад в честь 80-летия Победы исторические инсталляции Великой Отечественной войны, участвующие только в юбилейные годовщины: "22 июня 1941 г.", "Партизанское движение", "321-я Сибирская стрелковая дивизия", "Труженики тыла", "Братская Монголия" в сопровождении монгольских всадников и платформа "Победа!". Весь день в разных частях Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Завершатся они в 22.00 (17.00 мск) праздничным салютом на острове Комсомольский.
https://ria.ru/20250508/ulan-ude-2015755058.html
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россия
монголия
республика бурятия
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Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ
Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ стали порядка 2 тысяч человек, по Площади Советов во время парада проехали около 40 единиц военной техники и монгольские всадники, сообщает корреспондент РИА Новости.
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россия, монголия, республика бурятия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Монголия, Республика Бурятия, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы

В Улан-Удэ прошел парад в честь 80-летия Победы

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УЛАН-УДЭ, 9 мая — РИА Новости. Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии стали порядка двух тысяч человек, по Площади Советов во время парада проехали около 40 единиц военной техники и монгольские всадники, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Парад стартовал в 10.00 (05.00 мск). Открыла торжественное мероприятие знаменная группа роты почетного караула с Государственным флагом и копией Знамени Победы. Принимал парад временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, Герой России генерал-майор Владимир Белявский. С 80-летием Победы жителей республики поздравил глава Алексей Цыденов.
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Первыми на площадь Советов вступил сводный взвод барабанщиков, следом за ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, флагом министерства обороны РФ и копией знамени Победы. Историческую часть парада открыли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и парадные расчеты в военной форме времен Великой Отечественной войны.
Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла, участниками специальной военной операции, жителями и гостями города прошли военнослужащие Вооруженных сил Монголии, прибывшие в регион для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
Традиционно в параде приняли участие расчеты ракетного, артиллерийского, зенитного ракетного соединений, соединения связи, военнослужащие-женщины, парадные расчеты гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты, десантники, соединения материально-технического обеспечения, военно-транспортного авиационного полка, войск воздушно-космических сил, сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, слушатели военного учебного центра при Восточно-Сибирском университете технологий и управления, кадеты и юнармейцы.
Также в юбилейном мероприятии приняли участие парадные расчеты пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, до этого принимавшие участие лишь в 70-ю годовщину Победы. Впервые в параде участвовали представители Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".
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Механизированную часть парада открыл легендарный танк Т-34. За ним последовал советский тяжелый танк ИС-2 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Впервые в парадном расчете принял участие универсальный комплекс сбора и обработки данных "УКСОД-Т" подразделений радиационной, химической и биологической защиты на базе машины повышенной проходимости "Тигр". Всего было представлено около 40 единиц военной и специальной техники.
Завершили парад в честь 80-летия Победы исторические инсталляции Великой Отечественной войны, участвующие только в юбилейные годовщины: "22 июня 1941 г.", "Партизанское движение", "321-я Сибирская стрелковая дивизия", "Труженики тыла", "Братская Монголия" в сопровождении монгольских всадников и платформа "Победа!".
Весь день в разных частях Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Завершатся они в 22.00 (17.00 мск) праздничным салютом на острове Комсомольский.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМонголияРеспублика БурятияАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Т-3480-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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