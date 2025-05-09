В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы
В Улан-Удэ прошел парад в честь 80-летия Победы
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 9 мая — РИА Новости. Участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии стали порядка двух тысяч человек, по Площади Советов во время парада проехали около 40 единиц военной техники и монгольские всадники, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Парад стартовал в 10.00 (05.00 мск). Открыла торжественное мероприятие знаменная группа роты почетного караула с Государственным флагом и копией Знамени Победы. Принимал парад временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, Герой России генерал-майор Владимир Белявский. С 80-летием Победы жителей республики поздравил глава Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ прошел митинг у Вечного огня
8 мая, 11:05
Первыми на площадь Советов вступил сводный взвод барабанщиков, следом за ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, флагом министерства обороны РФ и копией знамени Победы. Историческую часть парада открыли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и парадные расчеты в военной форме времен Великой Отечественной войны.
Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла, участниками специальной военной операции, жителями и гостями города прошли военнослужащие Вооруженных сил Монголии, прибывшие в регион для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
Традиционно в параде приняли участие расчеты ракетного, артиллерийского, зенитного ракетного соединений, соединения связи, военнослужащие-женщины, парадные расчеты гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты, десантники, соединения материально-технического обеспечения, военно-транспортного авиационного полка, войск воздушно-космических сил, сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, слушатели военного учебного центра при Восточно-Сибирском университете технологий и управления, кадеты и юнармейцы.
Также в юбилейном мероприятии приняли участие парадные расчеты пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, до этого принимавшие участие лишь в 70-ю годовщину Победы. Впервые в параде участвовали представители Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".
Механизированную часть парада открыл легендарный танк Т-34. За ним последовал советский тяжелый танк ИС-2 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Впервые в парадном расчете принял участие универсальный комплекс сбора и обработки данных "УКСОД-Т" подразделений радиационной, химической и биологической защиты на базе машины повышенной проходимости "Тигр". Всего было представлено около 40 единиц военной и специальной техники.
Завершили парад в честь 80-летия Победы исторические инсталляции Великой Отечественной войны, участвующие только в юбилейные годовщины: "22 июня 1941 г.", "Партизанское движение", "321-я Сибирская стрелковая дивизия", "Труженики тыла", "Братская Монголия" в сопровождении монгольских всадников и платформа "Победа!".
Весь день в разных частях Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Завершатся они в 22.00 (17.00 мск) праздничным салютом на острове Комсомольский.
В Улан-Удэ стартовала "Эстафета памяти"
18 февраля, 11:28