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На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:30 09.05.2025 (обновлено: 06:34 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015902614.html
На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы
На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 09.05.2025
На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы
Военный парад в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:30:00+03:00
2025-05-09T06:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
владимир солодов
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство региона. Парад начался в 10:00 (01:00 мск). Перед собравшимися на мероприятии выступил губернатор Владимир Солодов. "Самоотверженность, любовь к родной земле, к Отечеству – это наш общий генетический код. И в основе этого – память нашего народа... Низкий поклон и благодарность каждому ветерану. Вечная память тем, кто отдал жизнь за будущее наших детей", — сказал губернатор.. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Принимал парад командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев. На площадь Петропавловска-Камчатского вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы, после началось парадное шествие, участниками которого стали сводная рота офицеров штаба и управления краснознаменных войск и сил на Северо-Востоке, военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты, 114-й бригады моряков кораблей охраны водного района, 520-й отдельной береговой ракетной бригады, парадная рота специалистов 471-го Центра радиоэлектронной борьбы и другие. После окончания парада началось театрализованное представление с реконструкцией событий 1941–1945 годов "И все-таки мы победили!". По улице Озерновская Коса начал шествие "Бессмертный полк". На Камчатке он проходит после трехлетнего перерыва.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота, всего в парадном строю прошли около 1100 человек."Для гостей и жителей краевого центра запланировано выступление военного оркестра. На центральной площади выставлена военная техника, стоящая на вооружении. Это береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронетранспортер БТР-82А, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и связи на базе БТР-80, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ТОФ.В 15.00 (06.00 мск) на площади Ленина состоится праздничный концерт, а вечером горожан ждет праздничный салют.
https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015901368.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, тихоокеанский флот вмф россии, бтр-80, с-400 «триумф»
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, Владимир Солодов, Тихоокеанский флот ВМФ России, БТР-80, С-400 «Триумф»
На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы

В Петропавловске-Камчатском прошел военный парад к 80-летию Победы

© Министерство обороны РФТоржественное шествие войск в Петропавловске-Камчатском
Торжественное шествие войск в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Министерство обороны РФ
Торжественное шествие войск в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство региона.
Парад начался в 10:00 (01:00 мск). Перед собравшимися на мероприятии выступил губернатор Владимир Солодов.
Военный парад во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Владивостоке прошел военный парад в честь 80-летия Победы
Вчера, 04:16
"Самоотверженность, любовь к родной земле, к Отечеству – это наш общий генетический код. И в основе этого – память нашего народа... Низкий поклон и благодарность каждому ветерану. Вечная память тем, кто отдал жизнь за будущее наших детей", — сказал губернатор..
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
Принимал парад командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев. На площадь Петропавловска-Камчатского вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы, после началось парадное шествие, участниками которого стали сводная рота офицеров штаба и управления краснознаменных войск и сил на Северо-Востоке, военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты, 114-й бригады моряков кораблей охраны водного района, 520-й отдельной береговой ракетной бригады, парадная рота специалистов 471-го Центра радиоэлектронной борьбы и другие.
После окончания парада началось театрализованное представление с реконструкцией событий 1941–1945 годов "И все-таки мы победили!". По улице Озерновская Коса начал шествие "Бессмертный полк". На Камчатке он проходит после трехлетнего перерыва.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота, всего в парадном строю прошли около 1100 человек.
"Для гостей и жителей краевого центра запланировано выступление военного оркестра. На центральной площади выставлена военная техника, стоящая на вооружении. Это береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронетранспортер БТР-82А, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и связи на базе БТР-80, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ТОФ.
В 15.00 (06.00 мск) на площади Ленина состоится праздничный концерт, а вечером горожан ждет праздничный салют.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Сахалине прошел парад к 80-летию Великой Победы
Вчера, 03:45
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссияВладимир СолодовТихоокеанский флот ВМФ РоссииБТР-80С-400 «Триумф»
 
 
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