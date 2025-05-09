На Камчатке прошел военный парад к 80-летию Победы
В Петропавловске-Камчатском прошел военный парад к 80-летию Победы
Торжественное шествие войск в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство региона.
Парад начался в 10:00 (01:00 мск). Перед собравшимися на мероприятии выступил губернатор Владимир Солодов.
"Самоотверженность, любовь к родной земле, к Отечеству – это наш общий генетический код. И в основе этого – память нашего народа... Низкий поклон и благодарность каждому ветерану. Вечная память тем, кто отдал жизнь за будущее наших детей", — сказал губернатор..
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
Принимал парад командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев. На площадь Петропавловска-Камчатского вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы, после началось парадное шествие, участниками которого стали сводная рота офицеров штаба и управления краснознаменных войск и сил на Северо-Востоке, военнослужащие 40-й гвардейской бригады морской пехоты, 114-й бригады моряков кораблей охраны водного района, 520-й отдельной береговой ракетной бригады, парадная рота специалистов 471-го Центра радиоэлектронной борьбы и другие.
После окончания парада началось театрализованное представление с реконструкцией событий 1941–1945 годов "И все-таки мы победили!". По улице Озерновская Коса начал шествие "Бессмертный полк". На Камчатке он проходит после трехлетнего перерыва.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота, всего в парадном строю прошли около 1100 человек.
"Для гостей и жителей краевого центра запланировано выступление военного оркестра. На центральной площади выставлена военная техника, стоящая на вооружении. Это береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронетранспортер БТР-82А, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и связи на базе БТР-80, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ТОФ.
В 15.00 (06.00 мск) на площади Ленина состоится праздничный концерт, а вечером горожан ждет праздничный салют.