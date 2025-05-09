https://ria.ru/20250509/parad-2015900022.html

На Сахалине прошел парад к 80-летию Великой Победы

На Сахалине прошел парад к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 09.05.2025

На Сахалине прошел парад к 80-летию Великой Победы

Военный парад к 80-летию победы в Великой Отечественной войне состоялся в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости с площади Победы областного... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:45:00+03:00

2025-05-09T03:45:00+03:00

2025-05-09T03:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сахалин

южно-сахалинск

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

бтр-80

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451348_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_558809a0cf893cb19fabed77c03402c3.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад к 80-летию победы в Великой Отечественной войне состоялся в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости с площади Победы областного центра. Перед началом прохождения парадных расчетов и техники сахалинцев поздравил губернатор Валерий Лимаренко. Открыли парад знаменные группы Государственного Флага РФ и Знамени Победы в сопровождении роты почетного караула 68-го гвардейского армейского корпуса. Затем последовали парадные расчеты со штандартами фронтов, под знаменами которых советский солдат победил в Великой Отечественной войне, принес мир на планету Земля, и строй солдат в форме красноармейцев времен Великой Отечественной войны. Уже третий год в составе пеших парадных расчетов и экипажей боевых машин по площади прошли участники специальной военной операции, кавалеры орденов Мужества, удостоенные медалей "За Отвагу", "За Храбрость", других государственных и ведомственных наград. Затем на площадь вступили сводная рота офицеров управления 68-го гвардейского армейского корпуса и 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. За героизм и мужество, проявленные в ходе СВО, уже три воинские части корпуса удостоены почетного звания "гвардейских". Торжественный марш продолжили сводный парадный расчет военнослужащих 312-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона, 327-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы и 676-го отдельного инженерного батальона. В параде приняли участие также сотрудники УФСИН, ГУ МЧС, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, кадеты и юнармейцы. Завершил пешую часть парада оркестр 39-ой отдельной мотострелковой бригады. Парад войск Южно-Сахалинского гарнизона продолжила боевая техника Вооруженных сил России. Колонну возглавила машина реактивной артиллерии БМ-13, легендарная "Катюша", за ней прошли УАЗ "Патриот", БТР-80, радиостанция "Артек" на базе бронетранспортера, станции мощных шумовых помех "СПН-4", пушки "Гиацинт-Б", системы залпового огня "Град", РСЗО "Ураган", С-400ПС "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион". После прохождения военной техники личный состав расчетов возвратился на свои места и исполнил песню "День Победы". Военный парад в Южно-Сахалинске завершился традиционной акцией "Бессмертный полк", который на островах проходит с 2014 года. И в этом году ее поддержали сотни горожан.

https://ria.ru/20250509/avtoprobeg-2015892845.html

https://ria.ru/20250509/kair-2015893582.html

https://ria.ru/20250509/vladivostok-2015895899.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), бтр-80, 80-летие победы в великой отечественной войне