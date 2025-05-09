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Глава российских католиков поздравил Льва XIV с избранием на престол - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
18:10 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/papa-2016093594.html
Глава российских католиков поздравил Льва XIV с избранием на престол
Глава российских католиков поздравил Льва XIV с избранием на престол - РИА Новости, 09.05.2025
Глава российских католиков поздравил Льва XIV с избранием на престол
Глава российской митрополии Римско-католической церкви архиепископ Павел Пецци направил папе Льву XIV поздравление с избранием на престол, в котором отметил,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:10:00+03:00
2025-05-09T18:10:00+03:00
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папа римский лев xiv
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава российской митрополии Римско-католической церкви архиепископ Павел Пецци направил папе Льву XIV поздравление с избранием на престол, в котором отметил, что его слова о мире, диалоге и строительстве мостов нашли глубокий отклик в сердцах российских католиков, следует из сообщения, опубликованного на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа-уроженец США. Появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, он обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога. "С великой радостью вместе со всей католической общиной в России мы узнали о вашем избрании Преемником Петра. Мы были поражены свидетельством единства в Святом Духе, которое предстало перед нашими глазами", - написал архиепископ Пецци. Он отметил, что слова папы Льва XIV о мире, диалоге, строительстве мостов, которыми должны стать сами люди, "нашли глубокий отклик в сердцах" российских католиков. "Мы заверяем ваше святейшество в наших молитвах и приношении нашей повседневной жизни, а также с нетерпением ждем встречи с вами во время нашего Юбилейного паломничества в октябре", - заключил архиепископ Пецци. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
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москва, ватикан, сша, павел пецци, римско-католическая церковь, папа римский лев xiv, в мире
Религия, Москва, Ватикан, США, Павел Пецци, Римско-католическая церковь, Папа римский Лев XIV, В мире
Глава российских католиков поздравил Льва XIV с избранием на престол

Архиепископ Пецци поздравил Льва XIV с избранием на престол

© AP Photo / Franco OrigliaНовый папа римский Лев XIV
Новый папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Franco Origlia
Новый папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава российской митрополии Римско-католической церкви архиепископ Павел Пецци направил папе Льву XIV поздравление с избранием на престол, в котором отметил, что его слова о мире, диалоге и строительстве мостов нашли глубокий отклик в сердцах российских католиков, следует из сообщения, опубликованного на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа-уроженец США. Появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, он обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога.
"С великой радостью вместе со всей католической общиной в России мы узнали о вашем избрании Преемником Петра. Мы были поражены свидетельством единства в Святом Духе, которое предстало перед нашими глазами", - написал архиепископ Пецци.
Он отметил, что слова папы Льва XIV о мире, диалоге, строительстве мостов, которыми должны стать сами люди, "нашли глубокий отклик в сердцах" российских католиков. "Мы заверяем ваше святейшество в наших молитвах и приношении нашей повседневной жизни, а также с нетерпением ждем встречи с вами во время нашего Юбилейного паломничества в октябре", - заключил архиепископ Пецци.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
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РелигияМоскваВатиканСШАПавел ПецциРимско-католическая церковьПапа римский Лев XIVВ мире
 
 
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