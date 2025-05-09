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Ватикан назначил день интронизации нового папы римского - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
14:48 09.05.2025 (обновлено: 15:12 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/papa-2016049588.html
Ватикан назначил день интронизации нового папы римского
Ватикан назначил день интронизации нового папы римского - РИА Новости, 09.05.2025
Ватикан назначил день интронизации нового папы римского
Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:48:00+03:00
2025-05-09T15:12:00+03:00
религия
ватикан
новый папа римский
в мире
римско-католическая церковь
сша
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 9 мая - РИА Новости. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.На интронизации понтификов традиционно присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.В предстоящую субботу новоизбранный Папа встретится с членами Коллегии кардиналов, а в воскресенье проведет традиционную проповедь Angelus на площади Святого Петра. В понедельник он примет на аудиенции представителей СМИ, следивших за конклавом.Одновременно ватиканская пресс-служба сообщила, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской Курии – руководство и чиновников Ватикана, "взяв время на размышление, молитву и диалог".Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250509/papa-2016048300.html
ватикан
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ватикан, новый папа римский, в мире, римско-католическая церковь, сша, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, Ватикан, Новый Папа Римский, В мире, Римско-католическая церковь, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Ватикан назначил день интронизации нового папы римского

Ватикан сообщил, что интронизация папы Римского Льва ХIV продет 18 мая

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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ВАТИКАН, 9 мая - РИА Новости. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.
Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
Вчера, 08:33
На интронизации понтификов традиционно присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.
В предстоящую субботу новоизбранный Папа встретится с членами Коллегии кардиналов, а в воскресенье проведет традиционную проповедь Angelus на площади Святого Петра. В понедельник он примет на аудиенции представителей СМИ, следивших за конклавом.
Одновременно ватиканская пресс-служба сообщила, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской Курии – руководство и чиновников Ватикана, "взяв время на размышление, молитву и диалог".
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
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