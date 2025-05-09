https://ria.ru/20250509/papa-2016049588.html

Ватикан назначил день интронизации нового папы римского

Ватикан назначил день интронизации нового папы римского - РИА Новости, 09.05.2025

Ватикан назначил день интронизации нового папы римского

Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:48:00+03:00

2025-05-09T14:48:00+03:00

2025-05-09T15:12:00+03:00

религия

ватикан

новый папа римский

в мире

римско-католическая церковь

сша

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 9 мая - РИА Новости. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.На интронизации понтификов традиционно присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.В предстоящую субботу новоизбранный Папа встретится с членами Коллегии кардиналов, а в воскресенье проведет традиционную проповедь Angelus на площади Святого Петра. В понедельник он примет на аудиенции представителей СМИ, следивших за конклавом.Одновременно ватиканская пресс-служба сообщила, что понтифик решил временно оставить на своих должностях всех членов римской Курии – руководство и чиновников Ватикана, "взяв время на размышление, молитву и диалог".Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html

https://ria.ru/20250509/papa-2016048300.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ватикан, новый папа римский, в мире, римско-католическая церковь, сша, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск