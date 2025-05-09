https://ria.ru/20250509/papa-2016048300.html
Епископ оценил первую речь папы римского Льва XIV
Епископ оценил первую речь папы римского Льва XIV - РИА Новости, 09.05.2025
Епископ оценил первую речь папы римского Льва XIV
Судя по первой речи избранного в четверг папы Римского Льва XIV, он продолжит линию своего предшественника Франциска, предположил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:44:00+03:00
2025-05-09T14:44:00+03:00
2025-05-09T14:44:00+03:00
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
ватикан
папа римский
папа римский лев xiv
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015865892_0:0:2218:1248_1920x0_80_0_0_d6ec4cd96ad2644af363883a0d1b97bd.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Судя по первой речи избранного в четверг папы Римского Льва XIV, он продолжит линию своего предшественника Франциска, предположил в беседе с РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Френсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. "Перед конклавом кардиналы сформулировали, какого папу они хотят избрать. Немного упрощая - папу с лицом (то есть с характером) милосердного самаритянина, который продолжил бы линию папы Франциска. Думаю и надеюсь, что именно это кардиналы сумели сделать, ведомые Святым Духом. Выбор, несомненно, очень интересный", - сказал епископ Николай Дубинин. По его словам, кардинал Превост не был очень широко известен, "чаще всего его оценивали как умеренного прогрессиста". "У нового папы очень интересный, богатый и разнообразный духовный и пастырский опыт: монашество, миссионерство, церковное управление. Это, несомненно, весьма важно и ценно в его будущем служении. Выбранное папой имя также может указывать на его "программу". Как уже отметили многие, Лев XIII - основоположник социального учительства Церкви, понтифик, который подчеркивал, что у Церкви есть свое место и слово в общественной и политической жизни", - пояснил Дубинин. Епископ также обратил внимание на первые слова, которые произнес папа: "Мир Господа да будет с вами". "В своей первой речи он развил эту мысль стремления к миру, поэтому думаю, что Лев XIV будет миротворцем. Он также сжато, но четко отметил то, что видим как продолжение линии папы Франциска: вера в воскресшего Христа, стремление к единству, созидание мостов, побеждающая страх надежда, что зло не одолеет нас, милосердие и сострадание к нуждающимся, стремление идти вместе, синодальность Церкви, диалог и общение. Вне всяких сомнений, Лев XIV пользовался большим доверием со стороны папы Франциска и, полагаю, они близки по взглядам", - добавил представитель Церкви. Он предположил, что ключевая фраза в первой речи нового папы - цитата блаженного Августина: "С вами я христианин, для вас я епископ". "По моему скромному мнению, можно ожидать, что начатый Папой Франциском курс Церкви будет продолжен - не исключаю, что в некоторых аспектах более умеренно. В завершение не могу не отметить, что внешне папа Лев XIV производит приятное впечатление человека одухотворенного, доброго, внимательного, мудрого и смиренного, но при этом достаточно энергичного. Меня, как и, уверен, многих католиков во всем мире, всё это радует и вдохновляет. Мы благодарим Господа Бога за дар папы Льва XIV и молимся о здравии, благословении и дарах Святого Духа для него на многая и благая лета", - заключил собеседник агентства. Ранее епископ Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства вне зависимости от степени рукоположения, но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из "самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". По мнению епископа, при выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы - это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам-выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви".
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html
https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250508/papa-2015884461.html
https://ria.ru/20250509/papa-2016027147.html
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015865892_84:0:2056:1479_1920x0_80_0_0_8a64e9b6a4326338d464caa411a2a715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), в мире, ватикан, папа римский, папа римский лев xiv
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире, Ватикан, Папа Римский, Папа римский Лев XIV
Епископ оценил первую речь папы римского Льва XIV
Епископ Дубинин: Лев XIV продолжит линию покойного папы Франциска
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Судя по первой речи избранного в четверг папы Римского Льва XIV, он продолжит линию своего предшественника Франциска, предположил в беседе с РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Френсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования. Папа Римский Франциск
скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
"Перед конклавом кардиналы сформулировали, какого папу они хотят избрать. Немного упрощая - папу с лицом (то есть с характером) милосердного самаритянина, который продолжил бы линию папы Франциска. Думаю и надеюсь, что именно это кардиналы сумели сделать, ведомые Святым Духом. Выбор, несомненно, очень интересный", - сказал епископ Николай Дубинин.
По его словам, кардинал Превост не был очень широко известен, "чаще всего его оценивали как умеренного прогрессиста".
"У нового папы очень интересный, богатый и разнообразный духовный и пастырский опыт: монашество, миссионерство, церковное управление. Это, несомненно, весьма важно и ценно в его будущем служении. Выбранное папой имя также может указывать на его "программу". Как уже отметили многие, Лев XIII - основоположник социального учительства Церкви, понтифик, который подчеркивал, что у Церкви есть свое место и слово в общественной и политической жизни", - пояснил Дубинин.
Епископ также обратил внимание на первые слова, которые произнес папа: "Мир Господа да будет с вами".
"В своей первой речи он развил эту мысль стремления к миру, поэтому думаю, что Лев XIV будет миротворцем. Он также сжато, но четко отметил то, что видим как продолжение линии папы Франциска: вера в воскресшего Христа, стремление к единству, созидание мостов, побеждающая страх надежда, что зло не одолеет нас, милосердие и сострадание к нуждающимся, стремление идти вместе, синодальность Церкви, диалог и общение. Вне всяких сомнений, Лев XIV пользовался большим доверием со стороны папы Франциска и, полагаю, они близки по взглядам", - добавил представитель Церкви.
Он предположил, что ключевая фраза в первой речи нового папы - цитата блаженного Августина: "С вами я христианин, для вас я епископ".
"По моему скромному мнению, можно ожидать, что начатый Папой Франциском курс Церкви будет продолжен - не исключаю, что в некоторых аспектах более умеренно. В завершение не могу не отметить, что внешне папа Лев XIV производит приятное впечатление человека одухотворенного, доброго, внимательного, мудрого и смиренного, но при этом достаточно энергичного. Меня, как и, уверен, многих католиков во всем мире, всё это радует и вдохновляет. Мы благодарим Господа Бога за дар папы Льва XIV и молимся о здравии, благословении и дарах Святого Духа для него на многая и благая лета", - заключил собеседник агентства.
Ранее епископ Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства вне зависимости от степени рукоположения, но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из "самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". По мнению епископа, при выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы - это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам-выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви".