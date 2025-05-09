https://ria.ru/20250509/papa-2016048300.html

Епископ оценил первую речь папы римского Льва XIV

Епископ оценил первую речь папы римского Льва XIV - РИА Новости, 09.05.2025

Епископ оценил первую речь папы римского Льва XIV

Судя по первой речи избранного в четверг папы Римского Льва XIV, он продолжит линию своего предшественника Франциска, предположил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:44:00+03:00

2025-05-09T14:44:00+03:00

2025-05-09T14:44:00+03:00

франциск (хорхе марио бергольо)

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ватикан

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папа римский лев xiv

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Судя по первой речи избранного в четверг папы Римского Льва XIV, он продолжит линию своего предшественника Франциска, предположил в беседе с РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Френсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. "Перед конклавом кардиналы сформулировали, какого папу они хотят избрать. Немного упрощая - папу с лицом (то есть с характером) милосердного самаритянина, который продолжил бы линию папы Франциска. Думаю и надеюсь, что именно это кардиналы сумели сделать, ведомые Святым Духом. Выбор, несомненно, очень интересный", - сказал епископ Николай Дубинин. По его словам, кардинал Превост не был очень широко известен, "чаще всего его оценивали как умеренного прогрессиста". "У нового папы очень интересный, богатый и разнообразный духовный и пастырский опыт: монашество, миссионерство, церковное управление. Это, несомненно, весьма важно и ценно в его будущем служении. Выбранное папой имя также может указывать на его "программу". Как уже отметили многие, Лев XIII - основоположник социального учительства Церкви, понтифик, который подчеркивал, что у Церкви есть свое место и слово в общественной и политической жизни", - пояснил Дубинин. Епископ также обратил внимание на первые слова, которые произнес папа: "Мир Господа да будет с вами". "В своей первой речи он развил эту мысль стремления к миру, поэтому думаю, что Лев XIV будет миротворцем. Он также сжато, но четко отметил то, что видим как продолжение линии папы Франциска: вера в воскресшего Христа, стремление к единству, созидание мостов, побеждающая страх надежда, что зло не одолеет нас, милосердие и сострадание к нуждающимся, стремление идти вместе, синодальность Церкви, диалог и общение. Вне всяких сомнений, Лев XIV пользовался большим доверием со стороны папы Франциска и, полагаю, они близки по взглядам", - добавил представитель Церкви. Он предположил, что ключевая фраза в первой речи нового папы - цитата блаженного Августина: "С вами я христианин, для вас я епископ". "По моему скромному мнению, можно ожидать, что начатый Папой Франциском курс Церкви будет продолжен - не исключаю, что в некоторых аспектах более умеренно. В завершение не могу не отметить, что внешне папа Лев XIV производит приятное впечатление человека одухотворенного, доброго, внимательного, мудрого и смиренного, но при этом достаточно энергичного. Меня, как и, уверен, многих католиков во всем мире, всё это радует и вдохновляет. Мы благодарим Господа Бога за дар папы Льва XIV и молимся о здравии, благословении и дарах Святого Духа для него на многая и благая лета", - заключил собеседник агентства. Ранее епископ Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства вне зависимости от степени рукоположения, но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из "самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". По мнению епископа, при выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы - это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам-выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви".

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html

https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html

https://ria.ru/20250508/papa-2015884461.html

https://ria.ru/20250509/papa-2016027147.html

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франциск (хорхе марио бергольо), в мире, ватикан, папа римский, папа римский лев xiv