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Папа Римский Лев XIV проводит первую мессу в Ватикане - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
13:34 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/papa-2016027147.html
Папа Римский Лев XIV проводит первую мессу в Ватикане
Папа Римский Лев XIV проводит первую мессу в Ватикане - РИА Новости, 09.05.2025
Папа Римский Лев XIV проводит первую мессу в Ватикане
Папа Римский Лев XIV, избранный накануне на конклаве в Ватикане, проводит в Сикстинской капелле в пятницу свою первую мессу, в которой принимают участие все... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:34:00+03:00
2025-05-09T13:34:00+03:00
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ВАТИКАН, 9 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, избранный накануне на конклаве в Ватикане, проводит в Сикстинской капелле в пятницу свою первую мессу, в которой принимают участие все кардиналы-выборщики. Папа Лев XIV, уроженец США Роберт Фрэнсис Превост, выступил перед членами коллегии кардиналов со вступительным словом на английском. Он признался, что рад быть среди "дорогих братьев" и может рассчитывать на каждого из них на предстоящем пути. Перейдя на отличный итальянский язык, понтифик заявил, что Господь вверил ему сокровище, чтобы тот стал его "верным управителем". "Чтобы Церковь могла еще более стать городом, стоящим на холме, ковчегом спасения, плывущим по водам истории, и маяком, освещающим темные ночи этого мира", - сказал папа Лев. Он добавил, что сегодня "существует множество контекстов", в которых христианская вера считается чем-то абсурдным, вещью для "слабых и неразумных людей". В подобных обстоятельствах, отметил папа, люди выбирают технологии, деньги, успех, власть и удовольствие. "Нет недостатка в установках, в которых Иисус, хотя и ценится как человек, низводится до уровня некоего харизматического лидера или сверхчеловека, и это касается не только неверующих, но и многих крещеных людей, которые в конечном итоге живут на этом уровне, фактически являясь атеистами", - заявил папа Лев XIV. Обращаясь к кардиналам, он напомнил о том, что они "призваны свидетельствовать о радостной вере в Иисуса Спасителя". "Это необходимо делать прежде всего в наших личных отношениях с ним, в стремлении к ежедневному пути обращения, но также и как Церковь, живя вместе в принадлежности Господу и несении всем Благой Вести", - сказал папа. Служители Церкви, обличенные властью, несут обязательство "исчезнуть, чтобы Христос остался, сделаться малым, чтобы Его можно было познать и прославить, потратить себя до конца, чтобы никто не был лишен возможности познать и полюбить Его", заключил новый понтифик. В воскресенье новоизбранный папа выступит с традиционной проповедью Angelus на площади Святого Петра в Ватикане. В понедельник он проведет аудиенцию с представителями СМИ, следившими за конклавом. Трансляция мессы шла по многим итальянским телеканалам, а также была показана на четырех больших экранах, установленных на площади Святого Петра. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
https://ria.ru/20250506/vatikan-2015316288.html
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ватикан, сша, папа римский лев xiv, в мире
Религия, Ватикан, США, Папа римский Лев XIV, В мире
Папа Римский Лев XIV проводит первую мессу в Ватикане

Папа Римский Лев XIV проводит первую мессу в Сикстинской капелле

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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ВАТИКАН, 9 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, избранный накануне на конклаве в Ватикане, проводит в Сикстинской капелле в пятницу свою первую мессу, в которой принимают участие все кардиналы-выборщики.
Папа Лев XIV, уроженец США Роберт Фрэнсис Превост, выступил перед членами коллегии кардиналов со вступительным словом на английском. Он признался, что рад быть среди "дорогих братьев" и может рассчитывать на каждого из них на предстоящем пути.
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Перейдя на отличный итальянский язык, понтифик заявил, что Господь вверил ему сокровище, чтобы тот стал его "верным управителем".
"Чтобы Церковь могла еще более стать городом, стоящим на холме, ковчегом спасения, плывущим по водам истории, и маяком, освещающим темные ночи этого мира", - сказал папа Лев.
Он добавил, что сегодня "существует множество контекстов", в которых христианская вера считается чем-то абсурдным, вещью для "слабых и неразумных людей". В подобных обстоятельствах, отметил папа, люди выбирают технологии, деньги, успех, власть и удовольствие.
"Нет недостатка в установках, в которых Иисус, хотя и ценится как человек, низводится до уровня некоего харизматического лидера или сверхчеловека, и это касается не только неверующих, но и многих крещеных людей, которые в конечном итоге живут на этом уровне, фактически являясь атеистами", - заявил папа Лев XIV. Обращаясь к кардиналам, он напомнил о том, что они "призваны свидетельствовать о радостной вере в Иисуса Спасителя".
"Это необходимо делать прежде всего в наших личных отношениях с ним, в стремлении к ежедневному пути обращения, но также и как Церковь, живя вместе в принадлежности Господу и несении всем Благой Вести", - сказал папа.
Служители Церкви, обличенные властью, несут обязательство "исчезнуть, чтобы Христос остался, сделаться малым, чтобы Его можно было познать и прославить, потратить себя до конца, чтобы никто не был лишен возможности познать и полюбить Его", заключил новый понтифик.
В воскресенье новоизбранный папа выступит с традиционной проповедью Angelus на площади Святого Петра в Ватикане. В понедельник он проведет аудиенцию с представителями СМИ, следившими за конклавом.
Трансляция мессы шла по многим итальянским телеканалам, а также была показана на четырех больших экранах, установленных на площади Святого Петра.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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