https://ria.ru/20250509/panasonic-2016064928.html

Panasonic сокращает штат сотрудников

Panasonic сокращает штат сотрудников - РИА Новости, 09.05.2025

Panasonic сокращает штат сотрудников

Panasonic Holdings объявила о плане по сокращению 10 тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации корпорации, а также о намерении расформировать свою дочернюю... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:58:00+03:00

2025-05-09T15:58:00+03:00

2025-05-09T15:58:00+03:00

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ТОКИО, 9 мая - РИА Новости. Panasonic Holdings объявила о плане по сокращению 10 тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации корпорации, а также о намерении расформировать свою дочернюю компанию Panasonic, которая занимается бытовой техникой, кондиционированием воздуха и освещением, и разделить ее на несколько других предприятий, сообщают японские СМИ. По данным телеканала NHK, сокращения затронут 5 тысяч человек в самой Японии и столько же за рубежом. NHK отмечает, что сокращения затронут в основном отдел продаж и административные отделы. Деловое издание "Никкэй", в свою очередь, подчеркивает, что основное сокращение произойдет в отчетный период, заканчивающийся в марте 2026 года. По состоянию на март 2024 года, численность сотрудников группы Panasonic составляла около 228 тысяч человек по всему миру, то есть сокращение затронет 4% от всего штата, уточняет газета. "Принять решение о сокращении штата было нелегко. Я несу полную ответственность за эту меру", - приводит "Никкэй" слова главного исполнительного директора корпорации Юки Кусуми. Директор также заявил, что намерен сократить свою бонус по итогам финансового года на 40%. Кроме того, по данным японской прессы, Panasonic Holdings рассматривает возможность продажи или выхода из своего убыточного телевизионного бизнеса, а также ликвидации своей дочерней компании Panasonic, которая занимается бытовой техникой, кондиционированием воздуха и освещением, и разделения ее на несколько других предприятий.

https://ria.ru/20241210/finljandija-1988368659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

япония, в мире, panasonic corporation