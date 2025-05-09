https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016140686.html
В Курской области открыли памятник героям-саперам
В Курской области открыли памятник героям-саперам - РИА Новости, 09.05.2025
В Курской области открыли памятник героям-саперам
Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:51:00+03:00
2025-05-09T23:51:00+03:00
2025-05-09T23:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
курская область
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898040962_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_351a48d520320ccd8fff517440ea8816.jpg
ПОНЫРИ (Курская обл.), 9 мая - РИА Новости. Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской битве в 1943 году, рассказал РИА Новости заместитель командира 1-й инженерно-саперной бригады Дмитрий Федяев. "Данное место очень памятно и знаково для военнослужащих 1-й инженерно-саперной бригады. Именно здесь в 1943 году недалеко от станции Поныри писалась геройская летопись подразделения. Сегодня, когда наши военнослужащие с честью выполняют долг на Специальной военной операции они равняются на старшее поколение", - рассказал он. Он также отметил, что мемориал стал данью уважения героизму, проявленному всеми сапёрами Центрального фронта как в период подготовки Курской битвы, так и в ходе её. В инженерном подразделении также рассказали, что память об участии в Курской битве в 1943 году хранят в подразделении уже более 80 лет. "Ни до 7 июля 1943 года, ни после не было, пожалуй, в боевой истории минёров 1-й гвардейской инженерной бригады столь героических подвигов. Из 300 фашистских танков, которые прорывались на позиции воинов-сапёров, советские бойцы ценой собственных жизней уничтожили 143 боевые машины", - отметили в подразделении. На открытии памятника присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и руководство 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады, участники СВО, представители администрации, общественные деятели, а также волонтёры и местные жители.
https://ria.ru/20250509/konev-2016132243.html
https://ria.ru/20250509/valaam-2016104750.html
https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898040962_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_a15ef4464bafcef2656296d665c54f6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вооруженные силы рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Курская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вооруженные силы РФ
В Курской области открыли памятник героям-саперам
В Курской области бойцы СВО открыли памятник героям-саперам
ПОНЫРИ (Курская обл.), 9 мая - РИА Новости. Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской битве в 1943 году, рассказал РИА Новости заместитель командира 1-й инженерно-саперной бригады Дмитрий Федяев.
"Данное место очень памятно и знаково для военнослужащих 1-й инженерно-саперной бригады. Именно здесь в 1943 году недалеко от станции Поныри писалась геройская летопись подразделения. Сегодня, когда наши военнослужащие с честью выполняют долг на Специальной военной операции они равняются на старшее поколение", - рассказал он.
Он также отметил, что мемориал стал данью уважения героизму, проявленному всеми сапёрами Центрального фронта как в период подготовки Курской битвы, так и в ходе её.
В инженерном подразделении также рассказали, что память об участии в Курской битве в 1943 году хранят в подразделении уже более 80 лет.
"Ни до 7 июля 1943 года, ни после не было, пожалуй, в боевой истории минёров 1-й гвардейской инженерной бригады столь героических подвигов. Из 300 фашистских танков, которые прорывались на позиции воинов-сапёров, советские бойцы ценой собственных жизней уничтожили 143 боевые машины", - отметили в подразделении.
На открытии памятника присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и руководство 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады, участники СВО, представители администрации, общественные деятели, а также волонтёры и местные жители.