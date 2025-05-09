https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016140686.html

В Курской области открыли памятник героям-саперам

В Курской области открыли памятник героям-саперам - РИА Новости, 09.05.2025

В Курской области открыли памятник героям-саперам

Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:51:00+03:00

2025-05-09T23:51:00+03:00

2025-05-09T23:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

курская область

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

вооруженные силы рф

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ПОНЫРИ (Курская обл.), 9 мая - РИА Новости. Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской битве в 1943 году, рассказал РИА Новости заместитель командира 1-й инженерно-саперной бригады Дмитрий Федяев. "Данное место очень памятно и знаково для военнослужащих 1-й инженерно-саперной бригады. Именно здесь в 1943 году недалеко от станции Поныри писалась геройская летопись подразделения. Сегодня, когда наши военнослужащие с честью выполняют долг на Специальной военной операции они равняются на старшее поколение", - рассказал он. Он также отметил, что мемориал стал данью уважения героизму, проявленному всеми сапёрами Центрального фронта как в период подготовки Курской битвы, так и в ходе её. В инженерном подразделении также рассказали, что память об участии в Курской битве в 1943 году хранят в подразделении уже более 80 лет. "Ни до 7 июля 1943 года, ни после не было, пожалуй, в боевой истории минёров 1-й гвардейской инженерной бригады столь героических подвигов. Из 300 фашистских танков, которые прорывались на позиции воинов-сапёров, советские бойцы ценой собственных жизней уничтожили 143 боевые машины", - отметили в подразделении. На открытии памятника присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и руководство 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады, участники СВО, представители администрации, общественные деятели, а также волонтёры и местные жители.

https://ria.ru/20250509/konev-2016132243.html

https://ria.ru/20250509/valaam-2016104750.html

https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html

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курская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вооруженные силы рф