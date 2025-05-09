Рейтинг@Mail.ru
В Курской области открыли памятник героям-саперам - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:51 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016140686.html
В Курской области открыли памятник героям-саперам
В Курской области открыли памятник героям-саперам - РИА Новости, 09.05.2025
В Курской области открыли памятник героям-саперам
Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:51:00+03:00
2025-05-09T23:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
курская область
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898040962_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_351a48d520320ccd8fff517440ea8816.jpg
ПОНЫРИ (Курская обл.), 9 мая - РИА Новости. Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской битве в 1943 году, рассказал РИА Новости заместитель командира 1-й инженерно-саперной бригады Дмитрий Федяев. "Данное место очень памятно и знаково для военнослужащих 1-й инженерно-саперной бригады. Именно здесь в 1943 году недалеко от станции Поныри писалась геройская летопись подразделения. Сегодня, когда наши военнослужащие с честью выполняют долг на Специальной военной операции они равняются на старшее поколение", - рассказал он. Он также отметил, что мемориал стал данью уважения героизму, проявленному всеми сапёрами Центрального фронта как в период подготовки Курской битвы, так и в ходе её. В инженерном подразделении также рассказали, что память об участии в Курской битве в 1943 году хранят в подразделении уже более 80 лет. "Ни до 7 июля 1943 года, ни после не было, пожалуй, в боевой истории минёров 1-й гвардейской инженерной бригады столь героических подвигов. Из 300 фашистских танков, которые прорывались на позиции воинов-сапёров, советские бойцы ценой собственных жизней уничтожили 143 боевые машины", - отметили в подразделении. На открытии памятника присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и руководство 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады, участники СВО, представители администрации, общественные деятели, а также волонтёры и местные жители.
https://ria.ru/20250509/konev-2016132243.html
https://ria.ru/20250509/valaam-2016104750.html
https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898040962_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_a15ef4464bafcef2656296d665c54f6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вооруженные силы рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Курская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вооруженные силы РФ
В Курской области открыли памятник героям-саперам

В Курской области бойцы СВО открыли памятник героям-саперам

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945
Великая Отечественная война 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в медиабанк
Великая Отечественная война 1941-1945 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПОНЫРИ (Курская обл.), 9 мая - РИА Новости. Памятник героям-саперам в поселке Поныри Курской области открыли бойцы СВО из подразделения инженерно-саперных войск, в истории которого есть участие в Курской битве в 1943 году, рассказал РИА Новости заместитель командира 1-й инженерно-саперной бригады Дмитрий Федяев.
"Данное место очень памятно и знаково для военнослужащих 1-й инженерно-саперной бригады. Именно здесь в 1943 году недалеко от станции Поныри писалась геройская летопись подразделения. Сегодня, когда наши военнослужащие с честью выполняют долг на Специальной военной операции они равняются на старшее поколение", - рассказал он.
Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боевых действий - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин оценил идею Братиславы создать памятник маршалу Коневу
Вчера, 22:54
Он также отметил, что мемориал стал данью уважения героизму, проявленному всеми сапёрами Центрального фронта как в период подготовки Курской битвы, так и в ходе её.
В инженерном подразделении также рассказали, что память об участии в Курской битве в 1943 году хранят в подразделении уже более 80 лет.
Памятник морякам Ладожской флотилии на Валааме - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Валааме отреставрировали памятник морякам Ладожской флотилии
Вчера, 19:22
"Ни до 7 июля 1943 года, ни после не было, пожалуй, в боевой истории минёров 1-й гвардейской инженерной бригады столь героических подвигов. Из 300 фашистских танков, которые прорывались на позиции воинов-сапёров, советские бойцы ценой собственных жизней уничтожили 143 боевые машины", - отметили в подразделении.
На открытии памятника присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и руководство 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады, участники СВО, представители администрации, общественные деятели, а также волонтёры и местные жители.
Восстановленный российскими Военнослужащими мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
8 мая, 21:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКурская область80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала