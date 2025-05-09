https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016135112.html

Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша"

Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша" - РИА Новости, 09.05.2025

Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша"

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша" по случаю Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:16:00+03:00

2025-05-09T23:16:00+03:00

2025-05-09T23:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

украина

элеонора митрофанова

евросоюз

80-летие победы в великой отечественной войне

болгария

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша" по случаю Дня Победы. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важную и священную дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, стойкости и беспримерного героизма миллионов людей, которые встали на защиту Родины и свободы. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мир, кто вернулся с фронта, кто своим трудом и мужеством восстанавливал разрушенные города и села", - заявила посол на видео в распоряжении РИА Новости. Митрофанова отметила, что в 40-х годах прошлого века у стран, оказавшихся под немецкой оккупацией, не было и мысли об оправдании нацистской идеологии, однако сейчас ложь о том, что советские солдаты были не освободителями - официальная риторика Евросоюза. "Приходится с горечью констатировать, что в 1945 году нацизм был побежден, но не уничтожен. Корни его сохранились, и сегодня нацизм вновь поднимает голову не только на Украине, но и во многих других европейских странах. Мы слышим из уст... функционеров (из ЕС - ред.) слова о разделении мира на "джунгли" и "цветущий сад", видим, как притесняется всё русское. Идет война с памятью, с мемориальным наследием и со здравым смыслом", - добавила посол. Митрофанова также подчеркнула, что конфронтация намеренно нагнетается, "взят курс на раскручивание военной спирали и дальнейшее противостояние с Россией". "Наша страна никогда не вела завоевательных войн и не вынашивала агрессивных планов. Мы слишком хорошо знаем цену свободы и самостоятельности и не позволим никому на них посягнуть. Пусть 9 мая остается напоминанием о недопустимости поощрения идеологии расового превосходства, важности знать и помнить историю. Пусть этот день всегда будет торжеством жизни и справедливости!" - подытожила посол.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

https://ria.ru/20250503/vandalizm-2014792499.html

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Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша" 2025-05-09T23:16 true PT0M31S

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Наталья Макарова

украина, элеонора митрофанова, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне, болгария, россия