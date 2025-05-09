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Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:16 09.05.2025 (обновлено: 23:17 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/pamyatnik-2016135112.html
Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша"
Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша" - РИА Новости, 09.05.2025
Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша"
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша" по случаю Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:16:00+03:00
2025-05-09T23:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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евросоюз
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша" по случаю Дня Победы. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важную и священную дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, стойкости и беспримерного героизма миллионов людей, которые встали на защиту Родины и свободы. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мир, кто вернулся с фронта, кто своим трудом и мужеством восстанавливал разрушенные города и села", - заявила посол на видео в распоряжении РИА Новости. Митрофанова отметила, что в 40-х годах прошлого века у стран, оказавшихся под немецкой оккупацией, не было и мысли об оправдании нацистской идеологии, однако сейчас ложь о том, что советские солдаты были не освободителями - официальная риторика Евросоюза. "Приходится с горечью констатировать, что в 1945 году нацизм был побежден, но не уничтожен. Корни его сохранились, и сегодня нацизм вновь поднимает голову не только на Украине, но и во многих других европейских странах. Мы слышим из уст... функционеров (из ЕС - ред.) слова о разделении мира на "джунгли" и "цветущий сад", видим, как притесняется всё русское. Идет война с памятью, с мемориальным наследием и со здравым смыслом", - добавила посол. Митрофанова также подчеркнула, что конфронтация намеренно нагнетается, "взят курс на раскручивание военной спирали и дальнейшее противостояние с Россией". "Наша страна никогда не вела завоевательных войн и не вынашивала агрессивных планов. Мы слишком хорошо знаем цену свободы и самостоятельности и не позволим никому на них посягнуть. Пусть 9 мая остается напоминанием о недопустимости поощрения идеологии расового превосходства, важности знать и помнить историю. Пусть этот день всегда будет торжеством жизни и справедливости!" - подытожила посол.
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353
60
353
60
Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю
Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша"
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украина, элеонора митрофанова, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне, болгария, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Элеонора Митрофанова, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Болгария, Россия
Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша"

Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику советскому солдату "Алеша"

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша" по случаю Дня Победы.
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"Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важную и священную дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, стойкости и беспримерного героизма миллионов людей, которые встали на защиту Родины и свободы. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мир, кто вернулся с фронта, кто своим трудом и мужеством восстанавливал разрушенные города и села", - заявила посол на видео в распоряжении РИА Новости.
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Митрофанова отметила, что в 40-х годах прошлого века у стран, оказавшихся под немецкой оккупацией, не было и мысли об оправдании нацистской идеологии, однако сейчас ложь о том, что советские солдаты были не освободителями - официальная риторика Евросоюза.
"Приходится с горечью констатировать, что в 1945 году нацизм был побежден, но не уничтожен. Корни его сохранились, и сегодня нацизм вновь поднимает голову не только на Украине, но и во многих других европейских странах. Мы слышим из уст... функционеров (из ЕС - ред.) слова о разделении мира на "джунгли" и "цветущий сад", видим, как притесняется всё русское. Идет война с памятью, с мемориальным наследием и со здравым смыслом", - добавила посол.
Митрофанова также подчеркнула, что конфронтация намеренно нагнетается, "взят курс на раскручивание военной спирали и дальнейшее противостояние с Россией".
"Наша страна никогда не вела завоевательных войн и не вынашивала агрессивных планов. Мы слишком хорошо знаем цену свободы и самостоятельности и не позволим никому на них посягнуть. Пусть 9 мая остается напоминанием о недопустимости поощрения идеологии расового превосходства, важности знать и помнить историю. Пусть этот день всегда будет торжеством жизни и справедливости!" - подытожила посол.
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