Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику "Алеша"
Посол России в Болгарии возложила цветы к памятнику советскому солдату "Алеша"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова возложила цветы к памятнику советскому солдату-освободителю в Пловдиве "Алеша" по случаю Дня Победы.
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"Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важную и священную дату - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата навсегда останется в наших сердцах как символ мужества, стойкости и беспримерного героизма миллионов людей, которые встали на защиту Родины и свободы. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал жизнь за мир, кто вернулся с фронта, кто своим трудом и мужеством восстанавливал разрушенные города и села", - заявила посол на видео в распоряжении РИА Новости.
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Митрофанова отметила, что в 40-х годах прошлого века у стран, оказавшихся под немецкой оккупацией, не было и мысли об оправдании нацистской идеологии, однако сейчас ложь о том, что советские солдаты были не освободителями - официальная риторика Евросоюза.
"Приходится с горечью констатировать, что в 1945 году нацизм был побежден, но не уничтожен. Корни его сохранились, и сегодня нацизм вновь поднимает голову не только на Украине, но и во многих других европейских странах. Мы слышим из уст... функционеров (из ЕС - ред.) слова о разделении мира на "джунгли" и "цветущий сад", видим, как притесняется всё русское. Идет война с памятью, с мемориальным наследием и со здравым смыслом", - добавила посол.
Митрофанова также подчеркнула, что конфронтация намеренно нагнетается, "взят курс на раскручивание военной спирали и дальнейшее противостояние с Россией".
"Наша страна никогда не вела завоевательных войн и не вынашивала агрессивных планов. Мы слишком хорошо знаем цену свободы и самостоятельности и не позволим никому на них посягнуть. Пусть 9 мая остается напоминанием о недопустимости поощрения идеологии расового превосходства, важности знать и помнить историю. Пусть этот день всегда будет торжеством жизни и справедливости!" - подытожила посол.