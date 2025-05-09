https://ria.ru/20250509/pakistan-2016092515.html

В Минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки

В Минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки - РИА Новости, 09.05.2025

В Минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки

Пакистан использует гражданские авиалайнеры для прикрытия своих атак на Индию, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:04:00+03:00

2025-05-09T18:04:00+03:00

2025-05-09T18:04:00+03:00

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операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Пакистан использует гражданские авиалайнеры для прикрытия своих атак на Индию, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх. "Пакистан использует гражданские авиалайнеры в качестве щита, прекрасно понимая, что его атака на Индию вызовет быстрый ответ ПВО. Это небезопасно для ничего не подозревающих гражданских авиалайнеров, включая международные рейсы, которые летели вблизи линии контроля между Индией и Пакистаном", - сказала Сингх на брифинге. Представитель индийской армии напомнила, что республиканские власти закрыли воздушное пространство на стороне Индии для гражданского воздушного движения. "Тем не менее есть гражданские авиакомпании, летающие по воздушному маршруту между Карачи и Лахором. Среди прочих гражданских самолетов мы выделили самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas, который вылетел из (саудовского города - ред.) Даммам в 17.50 и приземлился позже в Лахоре в 21.10 ночи. Индийские ВВС продемонстрировали значительную сдержанность в своем ответе, тем самым обеспечив безопасность международных гражданских перевозок", - уточнила Сингх. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи пакистанских властей с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250508/ssha-2015878719.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, пакистан, кашмир, airbus a320, операция синдур в пакистане