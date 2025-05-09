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ВВС Индии рассказали подробности атаки Пакистана в ночь на пятницу - РИА Новости, 09.05.2025
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15:31 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/pakistan-2016058448.html
ВВС Индии рассказали подробности атаки Пакистана в ночь на пятницу
ВВС Индии рассказали подробности атаки Пакистана в ночь на пятницу - РИА Новости, 09.05.2025
ВВС Индии рассказали подробности атаки Пакистана в ночь на пятницу
Пакистан использовал от 300 до 400 беспилотников при атаке на Индию в ночь на пятницу, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:31:00+03:00
2025-05-09T15:31:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Пакистан использовал от 300 до 400 беспилотников при атаке на Индию в ночь на пятницу, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх. "В ночь с 8 на 9 мая 2025 года пакистанские военные совершили многочисленные нарушения воздушного пространства Индии вдоль всей западной границы с намерением нацелиться на военную инфраструктуру. Пакистанские военные также прибегли к обстрелу из крупнокалиберного оружия вдоль линии контроля, международной границы и линии контроля, были предприняты попытки вторжения беспилотников в 36 местах с использованием примерно от 300 до 400 беспилотников", - сказала она на брифинге. Сингх отметила, что в ответ атаку со стороны Пакистана Индия запустила собственные беспилотники по четырем объектам ПВО Пакистана, один из беспилотников смог уничтожить радар. "Пакистан также провел артиллерийский обстрел через линию контроля, используя крупнокалиберные артиллерийские орудия и вооруженные беспилотники в районах Джамму и Кашмира Тандхе, Ури, Пунче, Майндаре, Раджари-Акноте и Удапуре, что привело к некоторым потерям и ранениям среди личного состава индийской армии. Пакистанская армия также понесла крупные потери при ответном огне", - добавила представитель армии Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
https://ria.ru/20250509/pakistan-2016046495.html
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в мире, индия, пакистан, джамму, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
ВВС Индии рассказали подробности атаки Пакистана в ночь на пятницу

ВВС Индии: Пакистан использовал до 400 дронов при атаке в ночь на пятницу

© AP Photo / Dar YasinВоеннослужащие ВВС Индии в Кашмире
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Пакистан использовал от 300 до 400 беспилотников при атаке на Индию в ночь на пятницу, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх.
"В ночь с 8 на 9 мая 2025 года пакистанские военные совершили многочисленные нарушения воздушного пространства Индии вдоль всей западной границы с намерением нацелиться на военную инфраструктуру. Пакистанские военные также прибегли к обстрелу из крупнокалиберного оружия вдоль линии контроля, международной границы и линии контроля, были предприняты попытки вторжения беспилотников в 36 местах с использованием примерно от 300 до 400 беспилотников", - сказала она на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Сингх отметила, что в ответ атаку со стороны Пакистана Индия запустила собственные беспилотники по четырем объектам ПВО Пакистана, один из беспилотников смог уничтожить радар.
"Пакистан также провел артиллерийский обстрел через линию контроля, используя крупнокалиберные артиллерийские орудия и вооруженные беспилотники в районах Джамму и Кашмира Тандхе, Ури, Пунче, Майндаре, Раджари-Акноте и Удапуре, что привело к некоторым потерям и ранениям среди личного состава индийской армии. Пакистанская армия также понесла крупные потери при ответном огне", - добавила представитель армии Индии.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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В миреИндияПакистанДжаммуОперация Синдур в Пакистане
 
 
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