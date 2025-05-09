https://ria.ru/20250509/pakistan-2016046495.html

Пакистан не хочет отвечать на удары Индии, передает CNN

Пакистан не хочет отвечать на удары Индии, передает CNN - РИА Новости, 09.05.2025

Пакистан не хочет отвечать на удары Индии, передает CNN

Пакистан в рамках напряженности в отношениях с Индией на данном этапе не хочет отвечать на удары этой страны, рассчитывает на дипломатию союзников, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:36:00+03:00

2025-05-09T14:36:00+03:00

2025-05-09T14:36:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пакистан в рамках напряженности в отношениях с Индией на данном этапе не хочет отвечать на удары этой страны, рассчитывает на дипломатию союзников, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанском правительстве. "Пакистан не хочет отвечать на нападение Индии, пока его союзники не попробуют применить дипломатию", - отмечает телеканал, подчеркивая, что США, Саудовская Аравия и ряд других государств взаимодействуют с обеими сторонами конфликта в целях снижения напряженности. По словам источника телеканала, "Пакистан предоставляет пространство для дипломатии". При этом собеседник CNN отрицает, что Пакистан наносил удары по Индии. "Пакистан пока не осуществлял пуск ракет и не отправлял беспилотники в Индию", - заявил он. По словам источника, Пакистан призывал США использовать анализ спутниковых снимков, чтобы проверить или опровергнуть заявления Индии о якобы ударах в Джамму, Патханкоте. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015671337.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015437902.html

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане