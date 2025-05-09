Пакистан не хочет отвечать на удары Индии, передает CNN
CNN: Пакистан не хочет отвечать на удары Индии и рассчитывает на дипломатию
© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пакистан в рамках напряженности в отношениях с Индией на данном этапе не хочет отвечать на удары этой страны, рассчитывает на дипломатию союзников, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанском правительстве.
"Пакистан не хочет отвечать на нападение Индии, пока его союзники не попробуют применить дипломатию", - отмечает телеканал, подчеркивая, что США, Саудовская Аравия и ряд других государств взаимодействуют с обеими сторонами конфликта в целях снижения напряженности.
По словам источника телеканала, "Пакистан предоставляет пространство для дипломатии". При этом собеседник CNN отрицает, что Пакистан наносил удары по Индии.
"Пакистан пока не осуществлял пуск ракет и не отправлял беспилотники в Индию", - заявил он.
По словам источника, Пакистан призывал США использовать анализ спутниковых снимков, чтобы проверить или опровергнуть заявления Индии о якобы ударах в Джамму, Патханкоте.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в четверг военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет. В пятницу утром армия Индии заявила об успешном отражении атак пакистанских беспилотников и других средств поражения в пограничных районах.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.