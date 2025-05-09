Запад пытается превратить ООН в свой инструмент, заявил посол России
Посол России Ерхов: Запад пытается превратить ООН в свой послушный инструмент
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание ООН
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание ООН. Архивное фото
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АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Запад пытается превратить ООН в послушный инструмент своих международных амбиций, а НАТО двигает военную машину к границам России, говорится в статье посла РФ в Турции Алексея Ерхова "История - учит ли она?" для турецкой газеты Hürriyet.
"Сегодня исполняется ровно 80 лет с 9 мая 1945 года - с того дня, когда войска стран антигитлеровской коалиции (в нее входила и Турция) одержали победу над германским фашизмом. Сегодня на душе радостно - переполняют чувства гордости за наших отцов и дедов, сокрушивших военную машину Третьего рейха, благодарности за их бессмертный подвиг, освободивший народы Европы от оккупации, рабства и концлагерей. Но и тревожно сегодня тоже. Всё больше признаков того, что сейчас, как и в период перед Второй мировой войной, мир, и без того раздираемый конфликтами и противоречиями, рискует опять соскользнуть в пропасть крупномасштабной конфронтации с бесчисленными жертвами. Всё во многом складывается как тогда - и неуемное желание группы стран диктовать всем другим "порядок, основанный на правилах" (разумеется, их правилах), и стремление заправил "глубинных государств" добиться перераспределения мировых богатств, то есть, прямо говоря, поживиться за счет других, захватив не только их "жизненное пространство", но и ресурсы", - говорится в статье.
Ерхов напомнил про "неудачные попытки создания надежной системы международной безопасности".
"Тогда, в предвоенный период, под малоубедительными предлогами были проигнорированы конкретные предложения моей страны по многосторонним гарантиям независимости и суверенитета восточноевропейских государств (в том числе, кстати, Турции) и взаимной помощи. Лига наций оказалась неспособной предотвратить германскую агрессию, а тогдашние "еврогранды", прежде всего Великобритания и Франция, предали Чехословакию и Польшу, очищая Гитлеру дорогу на Восток. Сходные процессы происходят и сейчас - Запад пытается превратить ООН в послушный инструмент своих международных амбиций, а НАТО, прямо как Гитлер, упорно двигает свою военную машину опять же на Восток, к границам России, наращивая угрозу ее миру и спокойствию. Стремятся к реваншу нацисты всех мастей. Высокомерно отвергнуты выдвинутые нами в конце 2021 года комплексные предложения по формированию надежной архитектуры стратегической стабильности и международной безопасности. Результат: в Восточной Европе вовсю полыхает пожар, рискующий перерасти в глобальный", - написал Ерхов.