https://ria.ru/20250509/oon-2016030600.html

Запад пытается превратить ООН в свой инструмент, заявил посол России

Запад пытается превратить ООН в свой инструмент, заявил посол России - РИА Новости, 09.05.2025

Запад пытается превратить ООН в свой инструмент, заявил посол России

Запад пытается превратить ООН в послушный инструмент своих международных амбиций, а НАТО двигает военную машину к границам России, говорится в статье посла РФ в РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:46:00+03:00

2025-05-09T13:46:00+03:00

2025-05-09T13:46:00+03:00

в мире

россия

турция

восток

алексей ерхов

оон

нато

лига наций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000726782_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_0924c8039239dec508b88c89fc7e8784.jpg

АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Запад пытается превратить ООН в послушный инструмент своих международных амбиций, а НАТО двигает военную машину к границам России, говорится в статье посла РФ в Турции Алексея Ерхова "История - учит ли она?" для турецкой газеты Hürriyet. "Сегодня исполняется ровно 80 лет с 9 мая 1945 года - с того дня, когда войска стран антигитлеровской коалиции (в нее входила и Турция) одержали победу над германским фашизмом. Сегодня на душе радостно - переполняют чувства гордости за наших отцов и дедов, сокрушивших военную машину Третьего рейха, благодарности за их бессмертный подвиг, освободивший народы Европы от оккупации, рабства и концлагерей. Но и тревожно сегодня тоже. Всё больше признаков того, что сейчас, как и в период перед Второй мировой войной, мир, и без того раздираемый конфликтами и противоречиями, рискует опять соскользнуть в пропасть крупномасштабной конфронтации с бесчисленными жертвами. Всё во многом складывается как тогда - и неуемное желание группы стран диктовать всем другим "порядок, основанный на правилах" (разумеется, их правилах), и стремление заправил "глубинных государств" добиться перераспределения мировых богатств, то есть, прямо говоря, поживиться за счет других, захватив не только их "жизненное пространство", но и ресурсы", - говорится в статье. Ерхов напомнил про "неудачные попытки создания надежной системы международной безопасности". "Тогда, в предвоенный период, под малоубедительными предлогами были проигнорированы конкретные предложения моей страны по многосторонним гарантиям независимости и суверенитета восточноевропейских государств (в том числе, кстати, Турции) и взаимной помощи. Лига наций оказалась неспособной предотвратить германскую агрессию, а тогдашние "еврогранды", прежде всего Великобритания и Франция, предали Чехословакию и Польшу, очищая Гитлеру дорогу на Восток. Сходные процессы происходят и сейчас - Запад пытается превратить ООН в послушный инструмент своих международных амбиций, а НАТО, прямо как Гитлер, упорно двигает свою военную машину опять же на Восток, к границам России, наращивая угрозу ее миру и спокойствию. Стремятся к реваншу нацисты всех мастей. Высокомерно отвергнуты выдвинутые нами в конце 2021 года комплексные предложения по формированию надежной архитектуры стратегической стабильности и международной безопасности. Результат: в Восточной Европе вовсю полыхает пожар, рискующий перерасти в глобальный", - написал Ерхов.

https://ria.ru/20250509/stepashin-2015902785.html

https://ria.ru/20250509/poljanskij-2015897846.html

россия

турция

восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, восток, алексей ерхов, оон, нато, лига наций