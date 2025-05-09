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Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами - РИА Новости, 09.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/obstrely-2016125442.html
Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами
Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами - РИА Новости, 09.05.2025
Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами
Ленинградская блокадница из Донецка, 95-летняя Евгения Швыдкая сравнила бомбежки немцев времен Великой Отечественной войны с украинскими обстрелами. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T21:46:00+03:00
2025-05-09T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ленинград
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Ленинградская блокадница из Донецка, 95-летняя Евгения Швыдкая сравнила бомбежки немцев времен Великой Отечественной войны с украинскими обстрелами. Швыдкая родилась в 1930 году в Ларино, сейчас это поселок в Буденновском районе Донецка. Переехав с семьей в Ленинград, встретила войну в 11 лет. Девять месяцев прожила в условиях блокады. Позже была эвакуирована в Ставропольский край. После новостей об освобождения Донбасса переехала в Донецк. "Этого не должно было быть. Это не укладывается в голове. Тогда (в годы блокады Ленинграда - ред.) знали, что там немцы и фашисты. А сейчас обидно, когда Украина бьет по своим (гражданам и братскому народу – ред.). Тяжело переносится, когда передают сводки (с фронта – ред.)", - сказала РИА Новости блокадница, сравнив украинские обстрелы Донецка с немецкими бомбежками Ленинграда. По ее словам, в советское время она не поверила бы в возможность будущего конфликта между Украиной и Россией. Швыдкая считает, что все должно завершиться миром и налаживанием новых отношений между украинцами и русскими.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016055893.html
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донецк, ленинград, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ленинград, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами

Ленинградская блокадница из Донецка сравнила бомбежки немцев с обстрелами ВСУ

© РИА Новости / Максим БогодвидПожилой человек
Пожилой человек - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пожилой человек. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Ленинградская блокадница из Донецка, 95-летняя Евгения Швыдкая сравнила бомбежки немцев времен Великой Отечественной войны с украинскими обстрелами.
Швыдкая родилась в 1930 году в Ларино, сейчас это поселок в Буденновском районе Донецка. Переехав с семьей в Ленинград, встретила войну в 11 лет. Девять месяцев прожила в условиях блокады. Позже была эвакуирована в Ставропольский край. После новостей об освобождения Донбасса переехала в Донецк.
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"Этого не должно было быть. Это не укладывается в голове. Тогда (в годы блокады Ленинграда - ред.) знали, что там немцы и фашисты. А сейчас обидно, когда Украина бьет по своим (гражданам и братскому народу – ред.). Тяжело переносится, когда передают сводки (с фронта – ред.)", - сказала РИА Новости блокадница, сравнив украинские обстрелы Донецка с немецкими бомбежками Ленинграда.
По ее словам, в советское время она не поверила бы в возможность будущего конфликта между Украиной и Россией. Швыдкая считает, что все должно завершиться миром и налаживанием новых отношений между украинцами и русскими.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЛенинградУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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