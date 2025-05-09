https://ria.ru/20250509/obstrely-2016125442.html

Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами

Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами - РИА Новости, 09.05.2025

Ленинградская блокадница сравнила бомбежки немцев с украинскими обстрелами

Ленинградская блокадница из Донецка, 95-летняя Евгения Швыдкая сравнила бомбежки немцев времен Великой Отечественной войны с украинскими обстрелами. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T21:46:00+03:00

2025-05-09T21:46:00+03:00

2025-05-09T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

ленинград

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917513323_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_5c67dabe215af9fa2ce69ceb207f39ed.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. Ленинградская блокадница из Донецка, 95-летняя Евгения Швыдкая сравнила бомбежки немцев времен Великой Отечественной войны с украинскими обстрелами. Швыдкая родилась в 1930 году в Ларино, сейчас это поселок в Буденновском районе Донецка. Переехав с семьей в Ленинград, встретила войну в 11 лет. Девять месяцев прожила в условиях блокады. Позже была эвакуирована в Ставропольский край. После новостей об освобождения Донбасса переехала в Донецк. "Этого не должно было быть. Это не укладывается в голове. Тогда (в годы блокады Ленинграда - ред.) знали, что там немцы и фашисты. А сейчас обидно, когда Украина бьет по своим (гражданам и братскому народу – ред.). Тяжело переносится, когда передают сводки (с фронта – ред.)", - сказала РИА Новости блокадница, сравнив украинские обстрелы Донецка с немецкими бомбежками Ленинграда. По ее словам, в советское время она не поверила бы в возможность будущего конфликта между Украиной и Россией. Швыдкая считает, что все должно завершиться миром и налаживанием новых отношений между украинцами и русскими.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016055893.html

https://ria.ru/20250509/putin-2016004530.html

донецк

ленинград

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, ленинград, украина, россия, вооруженные силы украины