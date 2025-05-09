https://ria.ru/20250509/novgorod-2016002594.html

В Великом Новгороде прошла акция "Бессмертный полк"

В Великом Новгороде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

В Великом Новгороде прошла акция "Бессмертный полк"

Тысячи участников акции "Бессмертный полк" прошли в центре Великого Новгорода с портретами своих родственников - героев Великой Отечественной войны, несмотря на РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:20:00+03:00

2025-05-09T12:20:00+03:00

2025-05-09T12:20:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Тысячи участников акции "Бессмертный полк" прошли в центре Великого Новгорода с портретами своих родственников - героев Великой Отечественной войны, несмотря на дождь, передает корреспондент РИА Новости. Возглавил колонну новгородский Городской духовой оркестр, далее шли ветераны СВО, представители поисковой экспедиции "Долина" и "Юнармии", официальные лица, волонтеры, жители и гости Великого Новгорода. Поисковики пронесли большие стенды с фотографиями солдат и офицеров Красной армии, имена которых удалось установить благодаря участникам поисковых работ. Шествие традиционно стартовало на площади Победы - Софийской, далее колонна вышла на Софийскую Набережную, пройдя возле Монумента Победы и вдоль стен Новгородского кремля. Закончилось шествие у мемориального комплекса "Вечный Огонь Славы" с воинским братским захоронением в кремле, где участники возложили цветы. Акция длилась чуть больше часа. Новгородцы могли поучаствовать в ней не только очно, но и в режиме онлайн. В предыдущий раз раз в традиционном формате "Бессмертный полк" проходил в Великом Новгороде в 2022 году. Тогда более 10 тысяч человек приняли в нем участие. Точное количество участников шествия в этом году власти обещают назвать позже.

https://ria.ru/20250509/tjumen-2015994875.html

https://ria.ru/20250509/polk-2015966991.html

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"Бессмертный полк" в Великом Новгороде "Бессмертный полк" в Великом Новгороде 2025-05-09T12:20 true PT0M07S

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общество, городское хозяйство москвы, великий новгород, юнармия