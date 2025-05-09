Военную технику показали на параде в Великом Новгороде
В Великом Новгороде на площади Победы показали современную военную технику
Вид на город Великий Новгород. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Историческую и современную военную технику показали на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы - Софийской в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Празднование дня Победы в Великом Новгороде началось в пятницу с возложения цветов к Вечному огню в Новгородском кремле в 9.00 официальными лицами. Спустя час начался парад на площади Победы - Софийской.
В торжественном марше строевым шагом прошли подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, УФСИН, военнослужащие новгородского территориального гарнизона, ветераны СВО, кадеты военно-патриотического юношеского движения "Гвардейская смена" и юнармейцы. На площадь вынесли копию знамени Победы.
Парадную механизированную колонну возглавил советский мотоцикл М-72, за ним проследовали автомобили времен Великой Отечественной войны. Среди них советский боевой танк Т-70, штабной автомобиль ГАЗ-67. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Проследовали также другие восстановленные образцы военной техники, например, советский бронеавтомобиль БА-6, который участвовал в обороне Новгорода и был обнаружен на дне новгородской реки Малый Волховец.
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Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа. Так, в механизированной колонне Новгородского гарнизона прошли бронированные автомобили "Патруль" и "Тигр".
"Мы победили, потому что в августе 1941 года Александр Панкратов в бою под Новгородом закрыл собой вражеский пулемет, и этот подвиг за ним повторили более 500 раз. Мы победили, потому что боровичский летчик Лавр Павлов направил подбитый самолет в колонну вражеской техники, а в небе над Сольцами Иван Тельнов повторил подвиг Николая Гастелло. Мы победили благодаря героизму наших снайперов... потому что с первых дней войны действовали партизанские отряды... В Боровичах, Пестове, Валдае, Хвойной, Крестцах в госпиталях вылечили десятки тысяч раненых. На предприятиях выпускали боеприпасы, обмундирование, всё, что нужно было фронту", - отметил в своем выступлении на параде врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.
После парада для новгородцев и гостей города на специально оборудованной на площади сцене был представлен театрализованный пролог "Родина-мать зовет!". В течение дня в центре Великого Новгорода будет идти концертная программа с участием городских коллективов. В мультимедийном центре "Россия" состоится премьерный показ документального фильма "Сыны Отечества". На главной сцене на площади пройдет показ спектакля "Zона Особого Vнимания", в котором прозвучат стихи и песни участников СВО и жителей Донбасса.
При входе на мероприятия работают досмотровые зоны.
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