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Военную технику показали на параде в Великом Новгороде

Военную технику показали на параде в Великом Новгороде - РИА Новости, 09.05.2025

Военную технику показали на параде в Великом Новгороде

Историческую и современную военную технику показали на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы - Софийской в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:01:00+03:00

2025-05-09T11:01:00+03:00

2025-05-09T12:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

справки

великий новгород

сольцы

боровичи

александра дронова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Историческую и современную военную технику показали на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы - Софийской в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Празднование дня Победы в Великом Новгороде началось в пятницу с возложения цветов к Вечному огню в Новгородском кремле в 9.00 официальными лицами. Спустя час начался парад на площади Победы - Софийской. В торжественном марше строевым шагом прошли подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, УФСИН, военнослужащие новгородского территориального гарнизона, ветераны СВО, кадеты военно-патриотического юношеского движения "Гвардейская смена" и юнармейцы. На площадь вынесли копию знамени Победы. Парадную механизированную колонну возглавил советский мотоцикл М-72, за ним проследовали автомобили времен Великой Отечественной войны. Среди них советский боевой танк Т-70, штабной автомобиль ГАЗ-67. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Проследовали также другие восстановленные образцы военной техники, например, советский бронеавтомобиль БА-6, который участвовал в обороне Новгорода и был обнаружен на дне новгородской реки Малый Волховец. Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа. Так, в механизированной колонне Новгородского гарнизона прошли бронированные автомобили "Патруль" и "Тигр". "Мы победили, потому что в августе 1941 года Александр Панкратов в бою под Новгородом закрыл собой вражеский пулемет, и этот подвиг за ним повторили более 500 раз. Мы победили, потому что боровичский летчик Лавр Павлов направил подбитый самолет в колонну вражеской техники, а в небе над Сольцами Иван Тельнов повторил подвиг Николая Гастелло. Мы победили благодаря героизму наших снайперов... потому что с первых дней войны действовали партизанские отряды... В Боровичах, Пестове, Валдае, Хвойной, Крестцах в госпиталях вылечили десятки тысяч раненых. На предприятиях выпускали боеприпасы, обмундирование, всё, что нужно было фронту", - отметил в своем выступлении на параде врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. После парада для новгородцев и гостей города на специально оборудованной на площади сцене был представлен театрализованный пролог "Родина-мать зовет!". В течение дня в центре Великого Новгорода будет идти концертная программа с участием городских коллективов. В мультимедийном центре "Россия" состоится премьерный показ документального фильма "Сыны Отечества". На главной сцене на площади пройдет показ спектакля "Zона Особого Vнимания", в котором прозвучат стихи и песни участников СВО и жителей Донбасса. При входе на мероприятия работают досмотровые зоны.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

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https://ria.ru/20250509/parad-2015909360.html

великий новгород

сольцы

боровичи

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общество, справки, великий новгород, сольцы, боровичи, александра дронова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), группа газ