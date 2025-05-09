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Военную технику показали на параде в Великом Новгороде - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:01 09.05.2025 (обновлено: 12:23 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/novgorod-2015969285.html
Военную технику показали на параде в Великом Новгороде
Военную технику показали на параде в Великом Новгороде - РИА Новости, 09.05.2025
Военную технику показали на параде в Великом Новгороде
Историческую и современную военную технику показали на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы - Софийской в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:01:00+03:00
2025-05-09T12:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
справки
великий новгород
сольцы
боровичи
александра дронова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Историческую и современную военную технику показали на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы - Софийской в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Празднование дня Победы в Великом Новгороде началось в пятницу с возложения цветов к Вечному огню в Новгородском кремле в 9.00 официальными лицами. Спустя час начался парад на площади Победы - Софийской. В торжественном марше строевым шагом прошли подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, УФСИН, военнослужащие новгородского территориального гарнизона, ветераны СВО, кадеты военно-патриотического юношеского движения "Гвардейская смена" и юнармейцы. На площадь вынесли копию знамени Победы. Парадную механизированную колонну возглавил советский мотоцикл М-72, за ним проследовали автомобили времен Великой Отечественной войны. Среди них советский боевой танк Т-70, штабной автомобиль ГАЗ-67. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Проследовали также другие восстановленные образцы военной техники, например, советский бронеавтомобиль БА-6, который участвовал в обороне Новгорода и был обнаружен на дне новгородской реки Малый Волховец. Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа. Так, в механизированной колонне Новгородского гарнизона прошли бронированные автомобили "Патруль" и "Тигр". "Мы победили, потому что в августе 1941 года Александр Панкратов в бою под Новгородом закрыл собой вражеский пулемет, и этот подвиг за ним повторили более 500 раз. Мы победили, потому что боровичский летчик Лавр Павлов направил подбитый самолет в колонну вражеской техники, а в небе над Сольцами Иван Тельнов повторил подвиг Николая Гастелло. Мы победили благодаря героизму наших снайперов... потому что с первых дней войны действовали партизанские отряды... В Боровичах, Пестове, Валдае, Хвойной, Крестцах в госпиталях вылечили десятки тысяч раненых. На предприятиях выпускали боеприпасы, обмундирование, всё, что нужно было фронту", - отметил в своем выступлении на параде врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. После парада для новгородцев и гостей города на специально оборудованной на площади сцене был представлен театрализованный пролог "Родина-мать зовет!". В течение дня в центре Великого Новгорода будет идти концертная программа с участием городских коллективов. В мультимедийном центре "Россия" состоится премьерный показ документального фильма "Сыны Отечества". На главной сцене на площади пройдет показ спектакля "Zона Особого Vнимания", в котором прозвучат стихи и песни участников СВО и жителей Донбасса. При входе на мероприятия работают досмотровые зоны.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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великий новгород
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"Бессмертный полк" в Великом Новгороде
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общество, справки, великий новгород, сольцы, боровичи, александра дронова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), группа газ
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Справки, Великий Новгород, Сольцы, Боровичи, Александра Дронова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Группа ГАЗ
Военную технику показали на параде в Великом Новгороде

В Великом Новгороде на площади Победы показали современную военную технику

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на город Великий Новгород. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Историческую и современную военную технику показали на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Победы - Софийской в Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Празднование дня Победы в Великом Новгороде началось в пятницу с возложения цветов к Вечному огню в Новгородском кремле в 9.00 официальными лицами. Спустя час начался парад на площади Победы - Софийской.
Речь президента России на параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Не дадим оболгать победителей нацизма": Путин выступил с речью на параде
Вчера, 10:25
В торжественном марше строевым шагом прошли подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, УФСИН, военнослужащие новгородского территориального гарнизона, ветераны СВО, кадеты военно-патриотического юношеского движения "Гвардейская смена" и юнармейцы. На площадь вынесли копию знамени Победы.
Парадную механизированную колонну возглавил советский мотоцикл М-72, за ним проследовали автомобили времен Великой Отечественной войны. Среди них советский боевой танк Т-70, штабной автомобиль ГАЗ-67. Транспорт восстановлен новгородскими энтузиастами военной истории. Проследовали также другие восстановленные образцы военной техники, например, советский бронеавтомобиль БА-6, который участвовал в обороне Новгорода и был обнаружен на дне новгородской реки Малый Волховец.
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Перми прошел парад Победы
Вчера, 10:14
Из современной техники были представлены машины Росгвардии, а также десантно-штурмовой дивизии Северо-западного военного округа. Так, в механизированной колонне Новгородского гарнизона прошли бронированные автомобили "Патруль" и "Тигр".
"Мы победили, потому что в августе 1941 года Александр Панкратов в бою под Новгородом закрыл собой вражеский пулемет, и этот подвиг за ним повторили более 500 раз. Мы победили, потому что боровичский летчик Лавр Павлов направил подбитый самолет в колонну вражеской техники, а в небе над Сольцами Иван Тельнов повторил подвиг Николая Гастелло. Мы победили благодаря героизму наших снайперов... потому что с первых дней войны действовали партизанские отряды... В Боровичах, Пестове, Валдае, Хвойной, Крестцах в госпиталях вылечили десятки тысяч раненых. На предприятиях выпускали боеприпасы, обмундирование, всё, что нужно было фронту", - отметил в своем выступлении на параде врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.
После парада для новгородцев и гостей города на специально оборудованной на площади сцене был представлен театрализованный пролог "Родина-мать зовет!". В течение дня в центре Великого Новгорода будет идти концертная программа с участием городских коллективов. В мультимедийном центре "Россия" состоится премьерный показ документального фильма "Сыны Отечества". На главной сцене на площади пройдет показ спектакля "Zона Особого Vнимания", в котором прозвучат стихи и песни участников СВО и жителей Донбасса.
При входе на мероприятия работают досмотровые зоны.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В столице Бурятии прошел парад в честь 80-летия Победы
Вчера, 06:32
 
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