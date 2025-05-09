На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк"
На норвежском архипелаге Шпицберген прошла акция "Бессмертный полк"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство.
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"Девятого мая в арктическом поселке Баренцбург, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.
По словам дипломатов, юбилей бессмертного подвига советского народа собрал в ряды "Бессмертного полка" работников государственного треста "Арктикуголь", представителей российской науки на архипелаге, сотрудников генерального консульства России на Шпицбергене, а также учителей и учащихся школы поселка.
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"К акции по-авиационному присоединилась вертолетная авиагруппа российской компании "КонверсАвиа", выполняющая полеты на Шпицбергене. С приветственным словом к участникам шествия обратился генеральный консул А. А. Чемерило, рассказав об истории "Бессмертного полка", его международном характере и масштабах проведения в текущем (2025 - ред.) году, преемственности поколений и необходимости сохранения памяти о героях этой страшной войны", - добавили в диппредставительстве.
Как отметили в генконсульстве, колонна из более чем 100 человек проследовала маршем до центральной площади.
"После этого у часовни Баренцбурга иерей П. Граматик совершил поминовение воинов "за Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех мученически погибших в годы Великой Отечественной войны", - добавили дипломаты.