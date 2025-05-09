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На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:02 09.05.2025 (обновлено: 20:09 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/norvegija-2016111207.html
На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк"
На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025
На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T20:02:00+03:00
2025-05-09T20:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
шпицберген
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство. "Девятого мая в арктическом поселке Баренцбург, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. По словам дипломатов, юбилей бессмертного подвига советского народа собрал в ряды "Бессмертного полка" работников государственного треста "Арктикуголь", представителей российской науки на архипелаге, сотрудников генерального консульства России на Шпицбергене, а также учителей и учащихся школы поселка. "К акции по-авиационному присоединилась вертолетная авиагруппа российской компании "КонверсАвиа", выполняющая полеты на Шпицбергене. С приветственным словом к участникам шествия обратился генеральный консул А. А. Чемерило, рассказав об истории "Бессмертного полка", его международном характере и масштабах проведения в текущем (2025 - ред.) году, преемственности поколений и необходимости сохранения памяти о героях этой страшной войны", - добавили в диппредставительстве. Как отметили в генконсульстве, колонна из более чем 100 человек проследовала маршем до центральной площади. "После этого у часовни Баренцбурга иерей П. Граматик совершил поминовение воинов "за Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех мученически погибших в годы Великой Отечественной войны", - добавили дипломаты.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016097468.html
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шпицберген, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Шпицберген, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк"

На норвежском архипелаге Шпицберген прошла акция "Бессмертный полк"

© Генконсульство России на ШпицбергенеУчастники акции "Бессмертный полк" в Баренцбурге, Шпицберген
Участники акции Бессмертный полк в Баренцбурге, Шпицберген - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Генконсульство России на Шпицбергене
Участники акции "Бессмертный полк" в Баренцбурге, Шпицберген
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство.
«
"Девятого мая в арктическом поселке Баренцбург, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
Вчера, 08:00
По словам дипломатов, юбилей бессмертного подвига советского народа собрал в ряды "Бессмертного полка" работников государственного треста "Арктикуголь", представителей российской науки на архипелаге, сотрудников генерального консульства России на Шпицбергене, а также учителей и учащихся школы поселка.
«
"К акции по-авиационному присоединилась вертолетная авиагруппа российской компании "КонверсАвиа", выполняющая полеты на Шпицбергене. С приветственным словом к участникам шествия обратился генеральный консул А. А. Чемерило, рассказав об истории "Бессмертного полка", его международном характере и масштабах проведения в текущем (2025 - ред.) году, преемственности поколений и необходимости сохранения памяти о героях этой страшной войны", - добавили в диппредставительстве.
Как отметили в генконсульстве, колонна из более чем 100 человек проследовала маршем до центральной площади.
"После этого у часовни Баренцбурга иерей П. Граматик совершил поминовение воинов "за Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех мученически погибших в годы Великой Отечественной войны", - добавили дипломаты.
Депутат ГД, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Занко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Более 300 тысяч волонтеров участвовали в организации юбилея Победы
Вчера, 18:36
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеШпицбергенРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАкция "Бессмертный полк"
 
 
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