https://ria.ru/20250509/norvegija-2016111207.html

На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк"

На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2025

На Шпицбергене прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T20:02:00+03:00

2025-05-09T20:02:00+03:00

2025-05-09T20:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

шпицберген

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на норвежском архипелаге Шпицберген, сообщило российское генконсульство. "Девятого мая в арктическом поселке Баренцбург, расположенном на норвежском архипелаге Шпицберген, российские полярники провели акцию "Бессмертный полк", приуроченную к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. По словам дипломатов, юбилей бессмертного подвига советского народа собрал в ряды "Бессмертного полка" работников государственного треста "Арктикуголь", представителей российской науки на архипелаге, сотрудников генерального консульства России на Шпицбергене, а также учителей и учащихся школы поселка. "К акции по-авиационному присоединилась вертолетная авиагруппа российской компании "КонверсАвиа", выполняющая полеты на Шпицбергене. С приветственным словом к участникам шествия обратился генеральный консул А. А. Чемерило, рассказав об истории "Бессмертного полка", его международном характере и масштабах проведения в текущем (2025 - ред.) году, преемственности поколений и необходимости сохранения памяти о героях этой страшной войны", - добавили в диппредставительстве. Как отметили в генконсульстве, колонна из более чем 100 человек проследовала маршем до центральной площади. "После этого у часовни Баренцбурга иерей П. Граматик совершил поминовение воинов "за Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех мученически погибших в годы Великой Отечественной войны", - добавили дипломаты.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шпицберген, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"