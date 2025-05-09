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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 09.05.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 14.00 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:28:00+03:00
2025-05-09T14:28:00+03:00
2025-05-09T14:34:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 14.00 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения в работе аэропорта Нижнекамска были введены в 7.50 мск."В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 14.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250508/turisty-2015830695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов