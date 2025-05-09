https://ria.ru/20250509/nizhnekamsk-2016043409.html

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 09.05.2025

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 14.00 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:28:00+03:00

2025-05-09T14:28:00+03:00

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нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 14.00 мск в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения в работе аэропорта Нижнекамска были введены в 7.50 мск."В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 14.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250508/turisty-2015830695.html

нижнекамск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия