https://ria.ru/20250509/nizhnekamsk-2015916901.html

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 09.05.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07.50 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:18:00+03:00

2025-05-09T08:18:00+03:00

2025-05-09T08:23:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07.50 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07.50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко.Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015683688.html

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия