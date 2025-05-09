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Цены на нефть к концу недели замедлили рост - РИА Новости, 09.05.2025
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18:28 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/neft-2016094342.html
Цены на нефть к концу недели замедлили рост
Цены на нефть к концу недели замедлили рост - РИА Новости, 09.05.2025
Цены на нефть к концу недели замедлили рост
Мировые цены на нефть снизили темпы роста в пятницу относительно четверга, а также по сравнению с ситуацией в середине дня, при этом в ситуации прогресса во... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:28:00+03:00
2025-05-09T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снизили темпы роста в пятницу относительно четверга, а также по сравнению с ситуацией в середине дня, при этом в ситуации прогресса во внешнеторговых переговорах США с другими крупными странами инвесторы в целом настроены на позитивную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,64%, до 63,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 60,3 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 2%, а стоимость Brent впервые с конца апреля поднималась выше 64 долларов за баррель. А накануне нефть подорожала ещё большими темпами. Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Кроме того, рынки находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая.
https://ria.ru/20250509/neft-2016021825.html
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экономика, цены на нефть, сша, великобритания, китай, дональд трамп, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, США, Великобритания, Китай, Дональд Трамп, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть к концу недели замедлили рост

Нефть дешевеет на фоне прогресса во внешнеторговых переговорах США и Британии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снизили темпы роста в пятницу относительно четверга, а также по сравнению с ситуацией в середине дня, при этом в ситуации прогресса во внешнеторговых переговорах США с другими крупными странами инвесторы в целом настроены на позитивную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.22 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,64%, до 63,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 60,3 доллара.
Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 2%, а стоимость Brent впервые с конца апреля поднималась выше 64 долларов за баррель. А накануне нефть подорожала ещё большими темпами.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель
Вчера, 13:13
Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров.
Кроме того, рынки находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия увеличит поставки нефти в КНР в 2025 году, заявил Новак
8 мая, 14:05
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАВеликобританияКитайДональд ТрампBrentWTI (нефть)
 
 
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