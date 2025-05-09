https://ria.ru/20250509/neft-2016094342.html

Цены на нефть к концу недели замедлили рост

Цены на нефть к концу недели замедлили рост - РИА Новости, 09.05.2025

Цены на нефть к концу недели замедлили рост

Мировые цены на нефть снизили темпы роста в пятницу относительно четверга, а также по сравнению с ситуацией в середине дня, при этом в ситуации прогресса во... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:28:00+03:00

2025-05-09T18:28:00+03:00

2025-05-09T18:28:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

великобритания

китай

дональд трамп

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть снизили темпы роста в пятницу относительно четверга, а также по сравнению с ситуацией в середине дня, при этом в ситуации прогресса во внешнеторговых переговорах США с другими крупными странами инвесторы в целом настроены на позитивную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,64%, до 63,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 60,3 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 2%, а стоимость Brent впервые с конца апреля поднималась выше 64 долларов за баррель. А накануне нефть подорожала ещё большими темпами. Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Кроме того, рынки находятся в ожидании переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Встречи представителей стран пройдет в Швейцарии 10-11 мая.

https://ria.ru/20250509/neft-2016021825.html

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015783565.html

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великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, великобритания, китай, дональд трамп, brent, wti (нефть)