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Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель - РИА Новости, 09.05.2025
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13:13 09.05.2025 (обновлено: 13:28 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/neft-2016021825.html
Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель - РИА Новости, 09.05.2025
Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:13:00+03:00
2025-05-09T13:28:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 13.12 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,86% относительно предыдущего закрытия, до 64 долларов за баррель, а минутами ранее показатель поднимался выше этого значения - впервые с 30 апреля.Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,05%, до 61,13 доллара за баррель.Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров."После вчерашнего подписания первого торгового соглашения между Великобританией и США на всех финансовых рынках, включая нефтяной, вновь появился оптимизм", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 мая их число снизилось на четыре - до 479 агрегатов.
https://ria.ru/20250507/ekspert-2015543832.html
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экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 30 апреля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в конце недели усилили рост до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые в мае поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.12 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,86% относительно предыдущего закрытия, до 64 долларов за баррель, а минутами ранее показатель поднимался выше этого значения - впервые с 30 апреля.
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Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,05%, до 61,13 доллара за баррель.
Трейдеры продолжают следить за переговорами относительно импортных пошлин. В четверг президент США Дональд Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этого соглашения США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров.
"После вчерашнего подписания первого торгового соглашения между Великобританией и США на всех финансовых рынках, включая нефтяной, вновь появился оптимизм", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 мая их число снизилось на четыре - до 479 агрегатов.
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