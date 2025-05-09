https://ria.ru/20250509/natsizm-2015948608.html

Россия будет бороться с последователями нацизма, заявил Путин

Россия будет бороться с последователями нацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025

Россия будет бороться с последователями нацизма, заявил Путин

Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:22:00+03:00

2025-05-09T10:22:00+03:00

2025-05-09T10:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015948099_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_9db7ba26f42cb598591b1f20cb58203e.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин."(Россия - ред.) будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей (нацизма - ред.)", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015950751.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия