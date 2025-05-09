https://ria.ru/20250509/natsizm-2015948608.html
Россия будет бороться с последователями нацизма, заявил Путин
Россия будет бороться с последователями нацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия будет бороться с последователями нацизма, заявил Путин
Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:22:00+03:00
2025-05-09T10:22:00+03:00
2025-05-09T10:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015948099_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_9db7ba26f42cb598591b1f20cb58203e.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин."(Россия - ред.) будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей (нацизма - ред.)", - сказал Путин на параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/putin-2015950751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
Россия будет бороться с последователями нацизма, заявил Путин
Путин заявил, что Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма