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Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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11:20 09.05.2025 (обновлено: 16:37 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы
Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы
Жители эстонского города Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Москве, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 09.05.2025
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2025-05-09T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители эстонского города Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Москве, пишет Telegram-канал Mash.&quot;Для жителей эстонской Нарвы транслируют парад Победы с берега нашего Ивангорода — местные пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, который соединяет две страны&quot;, — говорится в публикации.В апреле начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус заявлял, что Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве. В начале года власти Эстонии сообщали, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие поправки в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html
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в мире, эстония, нарва, россия
В мире, Эстония, Нарва, Россия
Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы

Mash: жители Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы из Ивангорода

© СоцсетиТрансляция парада Победы с берега Ивангород для жителей эстонской Нарвы
Трансляция парада Победы с берега Ивангород для жителей эстонской Нарвы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Соцсети
Трансляция парада Победы с берега Ивангород для жителей эстонской Нарвы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители эстонского города Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
«

"Для жителей эстонской Нарвы транслируют парад Победы с берега нашего Ивангорода — местные пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, который соединяет две страны", — говорится в публикации.

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В апреле начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус заявлял, что Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве. В начале года власти Эстонии сообщали, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие поправки в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
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