https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html

Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы

Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы

Жители эстонского города Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Москве, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:20:00+03:00

2025-05-09T11:20:00+03:00

2025-05-09T16:37:00+03:00

в мире

эстония

нарва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015977503_0:0:792:445_1920x0_80_0_0_46ecb281ece2ef7c832d27383f3d3a9d.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители эстонского города Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Москве, пишет Telegram-канал Mash."Для жителей эстонской Нарвы транслируют парад Победы с берега нашего Ивангорода — местные пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, который соединяет две страны", — говорится в публикации.В апреле начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус заявлял, что Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве. В начале года власти Эстонии сообщали, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие поправки в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html

https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html

эстония

нарва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, нарва, россия