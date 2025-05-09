Жители Эстонии пришли на российскую границу, чтобы посмотреть парад Победы
Mash: жители Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы из Ивангорода
© СоцсетиТрансляция парада Победы с берега Ивангород для жителей эстонской Нарвы
© Соцсети
Трансляция парада Победы с берега Ивангород для жителей эстонской Нарвы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители эстонского города Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
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"Для жителей эстонской Нарвы транслируют парад Победы с берега нашего Ивангорода — местные пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, который соединяет две страны", — говорится в публикации.
В апреле начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус заявлял, что Эстония намерена создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве. В начале года власти Эстонии сообщали, что выделят 30,5 миллиона евро на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из этой суммы 12,5 миллиона пойдут на беспилотники, а 18 миллионов — на строительство военной инфраструктуры. Планируется, что оборонительная цепь будет включать в себя около 600 бункеров, первый опорный пункт из 14 бункеров должен появиться к осени.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам России и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие поправки в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.