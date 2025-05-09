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Полиция задержала подростков, cнявших скандальное видео в "Крокусе"
Полиция задержала подростков, cнявших скандальное видео в "Крокусе" - РИА Новости, 09.05.2025
Полиция задержала подростков, cнявших скандальное видео в "Крокусе"
Полиция Московской области задержала подростков, совершивших хулиганские действия в пострадавшем от пожара концертном зале, сообщила представитель МВД России... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:20:00+03:00
2025-05-09T07:20:00+03:00
2025-05-09T17:01:00+03:00
московская область (подмосковье)
красногорск
ирина волк
крокус
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происшествия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Полиция Московской области задержала подростков, совершивших хулиганские действия в пострадавшем от пожара концертном зале, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку", — говорится в публикации.По словам представителя ведомства, в настоящее время подростки доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.Ранее сотрудники полиции Московской области обнаружили видеозапись в сети Интернет, на которой молодой человек катается на электросамокате по территории пострадавшего от пожара концертного зала, расположенного в Красногорске.
https://ria.ru/20250430/krokus-2014250976.html
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московская область (подмосковье), красногорск, ирина волк, крокус, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Московская область (Подмосковье), Красногорск, Ирина Волк, Крокус, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Полиция задержала подростков, cнявших скандальное видео в "Крокусе"
МВД: полиция задержала подростков, катавшихся на самокате в "Крокусе"