https://ria.ru/20250509/mvd-2015912293.html

Полиция задержала подростков, cнявших скандальное видео в "Крокусе"

Полиция задержала подростков, cнявших скандальное видео в "Крокусе" - РИА Новости, 09.05.2025

Полиция задержала подростков, cнявших скандальное видео в "Крокусе"

Полиция Московской области задержала подростков, совершивших хулиганские действия в пострадавшем от пожара концертном зале, сообщила представитель МВД России... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T07:20:00+03:00

2025-05-09T07:20:00+03:00

2025-05-09T17:01:00+03:00

московская область (подмосковье)

красногорск

ирина волк

крокус

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Полиция Московской области задержала подростков, совершивших хулиганские действия в пострадавшем от пожара концертном зале, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку", — говорится в публикации.По словам представителя ведомства, в настоящее время подростки доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.Ранее сотрудники полиции Московской области обнаружили видеозапись в сети Интернет, на которой молодой человек катается на электросамокате по территории пострадавшего от пожара концертного зала, расположенного в Красногорске.

https://ria.ru/20250430/krokus-2014250976.html

https://ria.ru/20250430/krokus-2014244522.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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московская область (подмосковье), красногорск, ирина волк, крокус, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия