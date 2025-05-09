https://ria.ru/20250509/moskva-2016126973.html

В Москве начался праздничный салют

В Москве начался праздничный салют - РИА Новости, 09.05.2025

В Москве начался праздничный салют

Праздничный салют начался в Москве в пятницу в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T22:02:00+03:00

2025-05-09T22:02:00+03:00

2025-05-09T22:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в пятницу в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Праздничные фейерверки раскрасили московское небо в 22.00 по местному времени. Наблюдать за салютом можно из разных точек города.

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Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве 2025-05-09T22:02 true PT20M54S

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москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне