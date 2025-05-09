https://ria.ru/20250509/moskva-2016126973.html
В Москве начался праздничный салют
В Москве начался праздничный салют - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве начался праздничный салют
Праздничный салют начался в Москве в пятницу в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T22:02:00+03:00
2025-05-09T22:02:00+03:00
2025-05-09T22:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Праздничный салют начался в Москве в пятницу в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Праздничные фейерверки раскрасили московское небо в 22.00 по местному времени. Наблюдать за салютом можно из разных точек города.
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Праздничный салют в Москве
Праздничный салют в Москве
2025-05-09T22:02
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москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве начался праздничный салют
В Москве начался праздничный салют в честь 80-й годовщины Победы