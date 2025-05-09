https://ria.ru/20250509/moskva-2016094670.html

В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы

В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы

Более 200 единиц техники задействовали в Москве для комфорта участников празднования Дня Победы, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:18:00+03:00

2025-05-09T18:18:00+03:00

2025-05-09T18:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

максим ликсутов

департамент транспорта г. москвы

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 200 единиц техники задействовали в Москве для комфорта участников празднования Дня Победы, сообщил столичный департамент транспорта. Дептранс отметил, что в День Победы уже шестой год подряд был обеспечен удобный транспорт для ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади. "Мы задействовали еще более 200 единиц техники для комфорта участников празднования 80-летия Великой Победы: более 100 автобусов туристического и малого классов встречали ветеранов и почетных гостей в аэропортах и на вокзалах, отвозили к местам проживания. Свыше 100 автомобилей социального такси доставляли ветеранов к Васильевскому спуску и забирали после Парада", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Дептранс уточнил, что 75 электрокаров доставили около 600 ветеранов, их сопровождающих, а также почетных гостей к трибунам для просмотра Парада Победы и к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата для возложения цветов. "Ежегодно по поручению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт выполняет почетную миссию: обеспечивает комфортные и безопасные условия для ветеранов Великой Отечественной войны во время Парада 9 Мая. С Днем Победы!" - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250311/pobeda-2004404714.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, день победы