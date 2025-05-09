В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы
Дептранс Москвы: более 200 единиц техники задействовали в День Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 200 единиц техники задействовали в Москве для комфорта участников празднования Дня Победы, сообщил столичный департамент транспорта.
Дептранс отметил, что в День Победы уже шестой год подряд был обеспечен удобный транспорт для ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади.
"Мы задействовали еще более 200 единиц техники для комфорта участников празднования 80-летия Великой Победы: более 100 автобусов туристического и малого классов встречали ветеранов и почетных гостей в аэропортах и на вокзалах, отвозили к местам проживания. Свыше 100 автомобилей социального такси доставляли ветеранов к Васильевскому спуску и забирали после Парада", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Дептранс уточнил, что 75 электрокаров доставили около 600 ветеранов, их сопровождающих, а также почетных гостей к трибунам для просмотра Парада Победы и к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата для возложения цветов.
"Ежегодно по поручению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт выполняет почетную миссию: обеспечивает комфортные и безопасные условия для ветеранов Великой Отечественной войны во время Парада 9 Мая. С Днем Победы!" - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>