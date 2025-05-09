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В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:18 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/moskva-2016094670.html
В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы
В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы
Более 200 единиц техники задействовали в Москве для комфорта участников празднования Дня Победы, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:18:00+03:00
2025-05-09T18:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 200 единиц техники задействовали в Москве для комфорта участников празднования Дня Победы, сообщил столичный департамент транспорта. Дептранс отметил, что в День Победы уже шестой год подряд был обеспечен удобный транспорт для ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади. "Мы задействовали еще более 200 единиц техники для комфорта участников празднования 80-летия Великой Победы: более 100 автобусов туристического и малого классов встречали ветеранов и почетных гостей в аэропортах и на вокзалах, отвозили к местам проживания. Свыше 100 автомобилей социального такси доставляли ветеранов к Васильевскому спуску и забирали после Парада", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Дептранс уточнил, что 75 электрокаров доставили около 600 ветеранов, их сопровождающих, а также почетных гостей к трибунам для просмотра Парада Победы и к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата для возложения цветов. "Ежегодно по поручению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт выполняет почетную миссию: обеспечивает комфортные и безопасные условия для ветеранов Великой Отечественной войны во время Парада 9 Мая. С Днем Победы!" - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Департамент транспорта г. Москвы, День Победы
В Москве задействовали более 200 единиц техники в День Победы

Дептранс Москвы: более 200 единиц техники задействовали в День Победы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 200 единиц техники задействовали в Москве для комфорта участников празднования Дня Победы, сообщил столичный департамент транспорта.
Дептранс отметил, что в День Победы уже шестой год подряд был обеспечен удобный транспорт для ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади.
"Мы задействовали еще более 200 единиц техники для комфорта участников празднования 80-летия Великой Победы: более 100 автобусов туристического и малого классов встречали ветеранов и почетных гостей в аэропортах и на вокзалах, отвозили к местам проживания. Свыше 100 автомобилей социального такси доставляли ветеранов к Васильевскому спуску и забирали после Парада", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Дептранс уточнил, что 75 электрокаров доставили около 600 ветеранов, их сопровождающих, а также почетных гостей к трибунам для просмотра Парада Победы и к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата для возложения цветов.
"Ежегодно по поручению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт выполняет почетную миссию: обеспечивает комфортные и безопасные условия для ветеранов Великой Отечественной войны во время Парада 9 Мая. С Днем Победы!" - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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