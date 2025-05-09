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В Москве развернули восьмидесятиметровую георгиевскую ленту

В Москве развернули восьмидесятиметровую георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2025

В Москве развернули восьмидесятиметровую георгиевскую ленту

Участники флешмоба "80 лет Великой Победы" развернули 80-метровую георгиевскую ленту на Старом Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:45:00+03:00

2025-05-09T16:45:00+03:00

2025-05-09T21:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

михаил пореченков

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участники флешмоба "80 лет Великой Победы" развернули 80-метровую георгиевскую ленту на Старом Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Флешмоб был организован коллективом "Дети спорта" Всероссийского благотворительного фонда "Спорт начинается с детей"."Восемьдесят метров георгиевской ленты в знак памяти о героях, которые не пришли с войны, защищали нашу Родину, которые нам подарили жизнь - сегодняшнее, настоящее и, надеюсь, будущее. Мне кажется, что люди должны вовлекаться в общественную жизнь города, страны, потому что это наша страна, наша земля, наше дело", - рассказал РИА Новости председатель попечительского совета фонда, народный артист России Михаил Пореченков.Во флешмобе приняли участие сотни людей: они собрались на Старом Арбате около Театра имени Вахтангова, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны в праздничный день.Благотворительный фонд поддержки развития детского спорта "Спорт начинается с детей" существует с 2020 года. Фонд видит своей миссией воспитание и помощь детям стать чемпионами в жизни и в спорте.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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80-метровая георгиевская лента на Старом Арбате Участники флешмоба "80 лет Великой Победы", организованного коллективом "Дети спорта" Всероссийского благотворительного фонда "Спорт начинается с детей", развернули 80-метровую георгиевскую ленту на Старом Арбате. 2025-05-09T16:45 true PT0M20S

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общество, россия, михаил пореченков, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва