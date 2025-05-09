https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015993025.html

В Молдавии проходят массовые марши Победы

В Молдавии проходят массовые марши Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Молдавии проходят массовые марши Победы

Марши Победы с массовым участием проходят в разных городах Молдавии – от севера до юга, несмотря на дождь, сообщает молдавский телеканал "Канал 5". РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:52:00+03:00

2025-05-09T11:52:00+03:00

2025-05-09T11:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Марши Победы с массовым участием проходят в разных городах Молдавии – от севера до юга, несмотря на дождь, сообщает молдавский телеканал "Канал 5". "В Кишиневе люди собираются в центре для участия в Марше памяти, невзирая на погоду и препятствия властей… В Бельцах стартовал Марш Памяти в честь 80-летия Великой Победы. Акцию активно поддержали горожане… В Оргееве начался Марш Памяти. Здесь тоже собралось очень много людей… Огромная колонна людей — потомков победителей - прошла по Тараклии и пришла к памятнику воинам-освободителям, к Вечному огню, чтобы возложить цветы в дань памяти и признательности за подвиг героев", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Отмечается, что празднование 80-летия Великой Победы в административной центре Гагаузской автономии, в городе Комрате, поражает своей массовостью. "Участники марша Победы в Комрате подчеркнули важность памяти о героях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить повторения трагедии и передать память будущим поколениям", - говорится в сообщении. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Петрович сообщил, что новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого рядом с центральной площадью. Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В четверг частицу Вечного огня доставили в Кишинев, однако несколько членов делегации задержали в аэропорту для дополнительного досмотра. Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских стали регулярной практикой в аэропорту Кишинева. Представители оппозиции утверждают, что такие меры применяются властями страны избирательно - к тем, кто не согласен с политикой действующего руководства. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250509/moldavija-2015938373.html

https://ria.ru/20250509/tiraspol-2015970183.html

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Марш Победы" В Кишиневе В Кишиневе тысячи людей приняли участие в традиционном "Марше Победы", несмотря на противодействие властей Молдавии 2025-05-09T11:52 true PT1M48S

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в мире, молдавия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне