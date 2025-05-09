Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии проходят массовые марши Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:52 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015993025.html
В Молдавии проходят массовые марши Победы
В Молдавии проходят массовые марши Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Молдавии проходят массовые марши Победы
Марши Победы с массовым участием проходят в разных городах Молдавии – от севера до юга, несмотря на дождь, сообщает молдавский телеканал "Канал 5". РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:52:00+03:00
2025-05-09T11:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015992130_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6506885d3fd96e76413059a5191bee3e.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Марши Победы с массовым участием проходят в разных городах Молдавии – от севера до юга, несмотря на дождь, сообщает молдавский телеканал "Канал 5". "В Кишиневе люди собираются в центре для участия в Марше памяти, невзирая на погоду и препятствия властей… В Бельцах стартовал Марш Памяти в честь 80-летия Великой Победы. Акцию активно поддержали горожане… В Оргееве начался Марш Памяти. Здесь тоже собралось очень много людей… Огромная колонна людей — потомков победителей - прошла по Тараклии и пришла к памятнику воинам-освободителям, к Вечному огню, чтобы возложить цветы в дань памяти и признательности за подвиг героев", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Отмечается, что празднование 80-летия Великой Победы в административной центре Гагаузской автономии, в городе Комрате, поражает своей массовостью. "Участники марша Победы в Комрате подчеркнули важность памяти о героях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить повторения трагедии и передать память будущим поколениям", - говорится в сообщении. Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Петрович сообщил, что новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого рядом с центральной площадью. Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В четверг частицу Вечного огня доставили в Кишинев, однако несколько членов делегации задержали в аэропорту для дополнительного досмотра. Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских стали регулярной практикой в аэропорту Кишинева. Представители оппозиции утверждают, что такие меры применяются властями страны избирательно - к тем, кто не согласен с политикой действующего руководства. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250509/moldavija-2015938373.html
https://ria.ru/20250509/tiraspol-2015970183.html
https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015905855.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Марш Победы" В Кишиневе
В Кишиневе тысячи людей приняли участие в традиционном "Марше Победы", несмотря на противодействие властей Молдавии
2025-05-09T11:52
true
PT1M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015992130_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_09593203bbdf8b988cc292a15eba5dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии проходят массовые марши Победы

В разных городах Молдавии проходят марши Победы с массовым участием

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Марши Победы с массовым участием проходят в разных городах Молдавии – от севера до юга, несмотря на дождь, сообщает молдавский телеканал "Канал 5".
Кишиневе люди собираются в центре для участия в Марше памяти, невзирая на погоду и препятствия властей… В Бельцах стартовал Марш Памяти в честь 80-летия Великой Победы. Акцию активно поддержали горожане… В Оргееве начался Марш Памяти. Здесь тоже собралось очень много людей… Огромная колонна людей — потомков победителей - прошла по Тараклии и пришла к памятнику воинам-освободителям, к Вечному огню, чтобы возложить цветы в дань памяти и признательности за подвиг героев", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала.
Автомобили полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Молдавии полиция останавливает автобусы с участниками марша Победы
Вчера, 10:04
Отмечается, что празднование 80-летия Великой Победы в административной центре Гагаузской автономии, в городе Комрате, поражает своей массовостью.
"Участники марша Победы в Комрате подчеркнули важность памяти о героях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить повторения трагедии и передать память будущим поколениям", - говорится в сообщении.
Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Петрович сообщил, что новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого рядом с центральной площадью.
Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В четверг частицу Вечного огня доставили в Кишинев, однако несколько членов делегации задержали в аэропорту для дополнительного досмотра. Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских стали регулярной практикой в аэропорту Кишинева. Представители оппозиции утверждают, что такие меры применяются властями страны избирательно - к тем, кто не согласен с политикой действующего руководства.
Участники акции Бессмертный полк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Шествие "Бессмертного полка" началось в Тирасполе
Вчера, 11:04
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В учебнике по истории Молдавии оскорбляют освободителей Берлина
Вчера, 05:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала