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ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков - РИА Новости, 09.05.2025
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12:53 09.05.2025 (обновлено: 13:11 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/mo-2016015776.html
ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков
ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков - РИА Новости, 09.05.2025
ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков
Российские подразделения группировки "Запад" с 3 по 8 мая уничтожили более 1495 военных ВСУ, два танка, десять боевых бронированных машин, две боевые машины... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:53:00+03:00
2025-05-09T13:11:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" с 3 по 8 мая уничтожили более 1495 военных ВСУ, два танка, десять боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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россия, в мире, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков

МО: ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" с 3 по 8 мая уничтожили более 1495 военных ВСУ, два танка, десять боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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