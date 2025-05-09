https://ria.ru/20250509/mo-2016015776.html

ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков

ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков - РИА Новости, 09.05.2025

ВСУ потеряли в зоне группировки "Запад" с 3 по 8 мая 1495 боевиков

Российские подразделения группировки "Запад" с 3 по 8 мая уничтожили более 1495 военных ВСУ, два танка, десять боевых бронированных машин, две боевые машины... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:53:00+03:00

2025-05-09T12:53:00+03:00

2025-05-09T13:11:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" с 3 по 8 мая уничтожили более 1495 военных ВСУ, два танка, десять боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

россия

донецкая народная республика

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россия, в мире, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)