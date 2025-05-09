https://ria.ru/20250509/mishustin-2015997690.html
Россия гордится героизмом участников СВО, заявил Мишустин
Россия гордится героизмом участников СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.05.2025
Россия гордится героизмом участников СВО, заявил Мишустин
Россия гордится подлинным героизмом участников специальной военной операции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении ветеранов с 80-летием... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:09:00+03:00
2025-05-09T12:09:00+03:00
2025-05-09T12:13:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
михаил мишустин
в мире
парад победы
сво
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия гордится подлинным героизмом участников специальной военной операции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении ветеранов с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, текст опубликован на сайте кабмина."9 мая с чувством огромной благодарности мы чествуем ветеранов, чья стойкость, беззаветная преданность Отчизне являются для нас примером. Гордимся и подлинным героизмом, который сегодня проявляют наши защитники в ходе специальной военной операции. Желаю вам и вашим близким успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия", - подчеркнул Мишустин.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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россия, михаил мишустин, в мире, парад победы, сво
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Россия гордится героизмом участников СВО, заявил Мишустин
Мишустин: Россия гордится подлинным героизмом участников СВО