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Мишустин поздравил ветеранов с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:05 09.05.2025 (обновлено: 12:17 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/mishustin-2015996623.html
Мишустин поздравил ветеранов с 80-летием Победы
Мишустин поздравил ветеранов с 80-летием Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Мишустин поздравил ветеранов с 80-летием Победы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских ветеранов с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что бессмертный подвиг фронтовиков... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:05:00+03:00
2025-05-09T12:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских ветеранов с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что бессмертный подвиг фронтовиков живет в сердцах россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина."Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы! Все эти десятилетия память о мужестве нашего народа, сокрушившего фашизм, отстоявшего свободу и независимость Родины, объединяет всех нас. Мы склоняем головы перед солдатами, завоевавшими свободу в 1945-м, отдаем дань уважения самоотверженности тех, кто трудился в тылу. Бессмертный подвиг фронтовиков живёт в наших сердцах, передаётся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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михаил мишустин, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Мишустин поздравил ветеранов с 80-летием Победы

Мишустин: бессмертный фронтовик живет в наших сердцах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Красной площади в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских ветеранов с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что бессмертный подвиг фронтовиков живет в сердцах россиян, текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
"Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы! Все эти десятилетия память о мужестве нашего народа, сокрушившего фашизм, отстоявшего свободу и независимость Родины, объединяет всех нас. Мы склоняем головы перед солдатами, завоевавшими свободу в 1945-м, отдаем дань уважения самоотверженности тех, кто трудился в тылу. Бессмертный подвиг фронтовиков живёт в наших сердцах, передаётся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМихаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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