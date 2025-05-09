https://ria.ru/20250509/mishustin-2015932851.html
Мишустин прибыл на парад Победы
Мишустин прибыл на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Мишустин прибыл на парад Победы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:44:00+03:00
2025-05-09T09:44:00+03:00
2025-05-09T09:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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михаил мишустин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади. Глава российского правительства каждый год традиционно приезжает на парад 9 мая. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На празднование юбилея Победы в Москву в эти дни прибыли и многие зарубежные лидеры.
https://ria.ru/20250507/belousov-2015711522.html
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россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мишустин прибыл на парад Победы
Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади в Москве