https://ria.ru/20250509/mishustin-2015932851.html

Мишустин прибыл на парад Победы

Мишустин прибыл на парад Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Мишустин прибыл на парад Победы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:44:00+03:00

2025-05-09T09:44:00+03:00

2025-05-09T09:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

михаил мишустин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на парад Победы на Красной площади. Глава российского правительства каждый год традиционно приезжает на парад 9 мая. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примет военный парад на Красной площади. На празднование юбилея Победы в Москву в эти дни прибыли и многие зарубежные лидеры.

https://ria.ru/20250507/belousov-2015711522.html

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2025

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россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне