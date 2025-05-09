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Войска "Центра" с 3 по 8 мая освободили два населенных пункта в ДНР

Войска "Центра" с 3 по 8 мая освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 09.05.2025

Войска "Центра" с 3 по 8 мая освободили два населенных пункта в ДНР

Российские подразделения группировки "Центр" с 3 по 8 мая уничтожили за неделю 3015 военных ВСУ, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:57:00+03:00

2025-05-09T12:57:00+03:00

2025-05-09T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" с 3 по 8 мая уничтожили за неделю 3015 военных ВСУ, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые бронированные машины и 21 орудие полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Лысовка и Троицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили до 3015 военнослужащих, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые бронированные машины, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе три западного производства", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины