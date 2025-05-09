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До начала перемирия ВС России нанесли удары по украинским объектам ВПК
До начала перемирия ВС России нанесли удары по украинским объектам ВПК - РИА Новости, 09.05.2025
До начала перемирия ВС России нанесли удары по украинским объектам ВПК
С 3 мая до начала перемирия по случаю 80-летия Победы российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:51:00+03:00
2025-05-09T12:51:00+03:00
2025-05-09T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. С 3 мая до начала перемирия по случаю 80-летия Победы российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."До начала действия перемирия с 3 по 8 мая т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
До начала перемирия ВС России нанесли удары по украинским объектам ВПК
Минобороны: до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины