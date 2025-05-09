https://ria.ru/20250509/minoborony-2016015222.html

До начала перемирия ВС России нанесли удары по украинским объектам ВПК

До начала перемирия ВС России нанесли удары по украинским объектам ВПК - РИА Новости, 09.05.2025

До начала перемирия ВС России нанесли удары по украинским объектам ВПК

С 3 мая до начала перемирия по случаю 80-летия Победы российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:51:00+03:00

2025-05-09T12:51:00+03:00

2025-05-09T12:59:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. С 3 мая до начала перемирия по случаю 80-летия Победы российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."До начала действия перемирия с 3 по 8 мая т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)