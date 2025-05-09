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Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 09.05.2025 (обновлено: 12:54 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/minoborony-2016013673.html
Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации
Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2025
Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации
Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:46:00+03:00
2025-05-09T12:54:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает в пятницу Минобороны РФ."В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации

Минобороны: ВС России строго соблюдают перемирие в зоне СВО 9 мая

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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