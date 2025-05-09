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Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации
Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2025
Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации
Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:46:00+03:00
2025-05-09T12:46:00+03:00
2025-05-09T12:54:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает в пятницу Минобороны РФ."В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации
Минобороны: ВС России строго соблюдают перемирие в зоне СВО 9 мая