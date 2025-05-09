https://ria.ru/20250509/minoborony-2016013673.html

Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации

Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2025

Российские войска продолжают соблюдать перемирие в зоне спецоперации

Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:46:00+03:00

2025-05-09T12:46:00+03:00

2025-05-09T12:54:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщает в пятницу Минобороны РФ."В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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