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МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом - РИА Новости, 09.05.2025
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13:28 09.05.2025 (обновлено: 13:40 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/mid-2016026583.html
МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом
МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом - РИА Новости, 09.05.2025
МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом
Москва надеется на продолжение развития диалога между Россией и Ватиканом на основе равноправия и взаимоуважения после избрания папы Римского Льва XIV и ценит... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:28:00+03:00
2025-05-09T13:40:00+03:00
россия
ватикан
мария захарова
римско-католическая церковь
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва надеется на продолжение развития диалога между Россией и Ватиканом на основе равноправия и взаимоуважения после избрания папы Римского Льва XIV и ценит взаимодействие со Святым престолом по гуманитарным вопросам в контексте украинского кризиса, заявили в МИД РФ."Ценим конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса. Рассчитываем, что с избранием папы Льва XIV главой Римско-католической церкви продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.При этом отмечается, что отношения между Россией и Святым престолом традиционно конструктивны и взаимоуважительны."В их основе лежит общая приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, созвучность подходов по многим вопросам глобального развития, искреннее стремление сторон к построению более справедливого миропорядка, достижению согласия и взаимопонимания между народами", - подчеркивается в комментарии.В четверг конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Превоста. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV.
https://ria.ru/20250509/zakharova-2015891988.html
https://ria.ru/20250509/vatikan-2015892987.html
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россия, ватикан, мария захарова, римско-католическая церковь, москва
Россия, Ватикан, Мария Захарова, Римско-католическая церковь, Москва
МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом

МИД России надеется на развитие отношений с Ватиканом после избрания нового Папы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва надеется на продолжение развития диалога между Россией и Ватиканом на основе равноправия и взаимоуважения после избрания папы Римского Льва XIV и ценит взаимодействие со Святым престолом по гуманитарным вопросам в контексте украинского кризиса, заявили в МИД РФ.
"Ценим конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса. Рассчитываем, что с избранием папы Льва XIV главой Римско-католической церкви продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Захарова прокомментировала пост МИД ФРГ о Холокосте на трех языках
Вчера, 00:07
При этом отмечается, что отношения между Россией и Святым престолом традиционно конструктивны и взаимоуважительны.
"В их основе лежит общая приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, созвучность подходов по многим вопросам глобального развития, искреннее стремление сторон к построению более справедливого миропорядка, достижению согласия и взаимопонимания между народами", - подчеркивается в комментарии.
В четверг конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Превоста. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV
Вчера, 00:24
 
РоссияВатиканМария ЗахароваРимско-католическая церковьМосква
 
 
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