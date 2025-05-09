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МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом
МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом - РИА Новости, 09.05.2025
МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом
Москва надеется на продолжение развития диалога между Россией и Ватиканом на основе равноправия и взаимоуважения после избрания папы Римского Льва XIV и ценит... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:28:00+03:00
2025-05-09T13:28:00+03:00
2025-05-09T13:40:00+03:00
россия
ватикан
мария захарова
римско-католическая церковь
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва надеется на продолжение развития диалога между Россией и Ватиканом на основе равноправия и взаимоуважения после избрания папы Римского Льва XIV и ценит взаимодействие со Святым престолом по гуманитарным вопросам в контексте украинского кризиса, заявили в МИД РФ."Ценим конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса. Рассчитываем, что с избранием папы Льва XIV главой Римско-католической церкви продолжится поступательное развитие российско-ватиканского диалога на основе равноправия и взаимного уважения", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.При этом отмечается, что отношения между Россией и Святым престолом традиционно конструктивны и взаимоуважительны."В их основе лежит общая приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, созвучность подходов по многим вопросам глобального развития, искреннее стремление сторон к построению более справедливого миропорядка, достижению согласия и взаимопонимания между народами", - подчеркивается в комментарии.В четверг конклав кардиналов избрал новым папой Римским американского кардинала, префекта дикастерии по делам епископов Роберта Фрэнсиса Превоста. Представитель ордена августинцев, которому 69 лет, принял имя Льва XIV.
https://ria.ru/20250509/zakharova-2015891988.html
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россия, ватикан, мария захарова, римско-католическая церковь, москва
Россия, Ватикан, Мария Захарова, Римско-католическая церковь, Москва
МИД России выразил надежду на развитие отношений с Ватиканом
МИД России надеется на развитие отношений с Ватиканом после избрания нового Папы