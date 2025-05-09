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МИД Китая сделал заявление о борьбе с неонацизмом
МИД Китая сделал заявление о борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 09.05.2025
МИД Китая сделал заявление о борьбе с неонацизмом
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в свете совместного российско-китайского заявления рекомендовал ознакомиться с резолюциями Генассамблеи ООН о... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:53:00+03:00
2025-05-09T10:53:00+03:00
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в свете совместного российско-китайского заявления рекомендовал ознакомиться с резолюциями Генассамблеи ООН о борьбе с неонацизмом. Ранее Россия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором указывалось, что страны продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. "Генеральная Ассамблея ООН не раз принимала резолюции о борьбе с неонацизмом большинством голосов, что отражает четкую позицию международного сообщества по этому вопросу, вы можете ознакомиться с ними", - сказал Линь Цзянь, отвечая на вопрос о том, означает ли позиция, изложенная в заявлении, что Китай разделяет мнение России о существовании неонацизма в Европе и на Украине. При этом дипломат отметил, что у Китая четкая позиция по украинскому кризису, а также что она не менялась. "Китай готов, исходя из воли сторон, совместно с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса и достижении устойчивого мира", - сказал Линь Цзянь.
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в мире, китай, россия, европа, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Китай, Россия, Европа, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МИД Китая сделал заявление о борьбе с неонацизмом
МИД КНР рекомендовал ознакомиться с резолюциями ГА ООН о борьбе с неонацизмом