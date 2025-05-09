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В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:54 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/metro-2016091347.html
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы
Песни, посвященные Дню Победы, прозвучали в московском метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:54:00+03:00
2025-05-09T17:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Песни, посвященные Дню Победы, прозвучали в московском метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На станции "Курская" прошел концерт Всероссийского детского нового хора. В честь 80-летия Победы юные артисты исполнили "Смуглянка", "Алеша", "На безымянной высоте" и другие песни военных лет", - говорится ведомства. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что концерт стал частью праздничной программы, приуроченной к 80-й годовщине Великой Победы. "Особое внимание зрителей привлекли авторские композиции. Впервые в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучала новая песня "День Победы". Ее написали специально к юбилею", - уточняется в сообщении.
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москва, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы

В на станции "Курская" в метро Москвы прозвучали песни, посвященные Дню Победы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНаземный вестибюль станции "Курская-кольцевая"
Наземный вестибюль станции Курская-кольцевая - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Наземный вестибюль станции "Курская-кольцевая". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Песни, посвященные Дню Победы, прозвучали в московском метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На станции "Курская" прошел концерт Всероссийского детского нового хора. В честь 80-летия Победы юные артисты исполнили "Смуглянка", "Алеша", "На безымянной высоте" и другие песни военных лет", - говорится ведомства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что концерт стал частью праздничной программы, приуроченной к 80-й годовщине Великой Победы.
"Особое внимание зрителей привлекли авторские композиции. Впервые в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучала новая песня "День Победы". Ее написали специально к юбилею", - уточняется в сообщении.
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