https://ria.ru/20250509/metro-2016091347.html

В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы

В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы

Песни, посвященные Дню Победы, прозвучали в московском метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:54:00+03:00

2025-05-09T17:54:00+03:00

2025-05-09T17:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

максим ликсутов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Песни, посвященные Дню Победы, прозвучали в московском метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На станции "Курская" прошел концерт Всероссийского детского нового хора. В честь 80-летия Победы юные артисты исполнили "Смуглянка", "Алеша", "На безымянной высоте" и другие песни военных лет", - говорится ведомства. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что концерт стал частью праздничной программы, приуроченной к 80-й годовщине Великой Победы. "Особое внимание зрителей привлекли авторские композиции. Впервые в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучала новая песня "День Победы". Ее написали специально к юбилею", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250505/aktsija-2015085140.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне