https://ria.ru/20250509/metro-2016091347.html
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы
Песни, посвященные Дню Победы, прозвучали в московском метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:54:00+03:00
2025-05-09T17:54:00+03:00
2025-05-09T17:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18231/39/182313942_0:216:5263:3176_1920x0_80_0_0_936bd02c0ebc3852387dbdc5f26c535a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Песни, посвященные Дню Победы, прозвучали в московском метро, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На станции "Курская" прошел концерт Всероссийского детского нового хора. В честь 80-летия Победы юные артисты исполнили "Смуглянка", "Алеша", "На безымянной высоте" и другие песни военных лет", - говорится ведомства. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что концерт стал частью праздничной программы, приуроченной к 80-й годовщине Великой Победы. "Особое внимание зрителей привлекли авторские композиции. Впервые в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучала новая песня "День Победы". Ее написали специально к юбилею", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250505/aktsija-2015085140.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18231/39/182313942_161:0:4985:3618_1920x0_80_0_0_72189437c5e2f32897c7fc3ce2fa3401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В московском метро прозвучали песни, посвященные Дню Победы
В на станции "Курская" в метро Москвы прозвучали песни, посвященные Дню Победы