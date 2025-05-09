https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 09.05.2025
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что у Украины якобы есть "перспектива" стать членом Евросоюза. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:11:00+03:00
2025-05-09T18:11:00+03:00
2025-05-09T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что у Украины якобы есть "перспектива" стать членом Евросоюза. "У Украины есть перспектива вхождения в ЕС", - заявил Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV. По словам Мерца, вступление Украины в ЕС "по срокам произойдет раньше, чем вступление в НАТО". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Президент США Дональд Трамп ранее выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20250509/merts-2016085988.html
https://ria.ru/20250509/merts-2016055306.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Фридрих Мерц, Марк Рютте, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Германия
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
Канцлер ФРГ Мерц: у Украины есть перспектива стать членом Евросоюза