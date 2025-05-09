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Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 09.05.2025
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18:11 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 09.05.2025
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что у Украины якобы есть "перспектива" стать членом Евросоюза. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:11:00+03:00
2025-05-09T18:11:00+03:00
в мире
украина
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марк рютте
виктор орбан
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что у Украины якобы есть "перспектива" стать членом Евросоюза. "У Украины есть перспектива вхождения в ЕС", - заявил Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV. По словам Мерца, вступление Украины в ЕС "по срокам произойдет раньше, чем вступление в НАТО". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Президент США Дональд Трамп ранее выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20250509/merts-2016085988.html
https://ria.ru/20250509/merts-2016055306.html
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в мире, украина, киев, россия, фридрих мерц, марк рютте, виктор орбан, нато, евросоюз, германия
В мире, Украина, Киев, Россия, Фридрих Мерц, Марк Рютте, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Германия
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Мерц: у Украины есть перспектива стать членом Евросоюза

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что у Украины якобы есть "перспектива" стать членом Евросоюза.
Украины есть перспектива вхождения в ЕС", - заявил Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мерц надеется, что на выходных удастся добиться прекращении огня на Украине
Вчера, 17:30
По словам Мерца, вступление Украины в ЕС "по срокам произойдет раньше, чем вступление в НАТО".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мерц не поддержал общие займы ЕС для повышения оборонных расходов
Вчера, 15:16
Президент США Дональд Трамп ранее выразил сомнение, что Украина когда-либо сможет вступить в НАТО. По его мнению, заявления Украины о стремлении вступить в НАТО стали причиной нынешнего конфликта.
Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва обращала внимание на втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
Вчера, 06:41
 
В миреУкраинаКиевРоссияФридрих МерцМарк РюттеВиктор ОрбанНАТОЕвросоюзГермания
 
 
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