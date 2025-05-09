https://ria.ru/20250509/merts-2016085988.html

Мерц надеется, что на выходных удастся добиться прекращении огня на Украине

Мерц надеется, что на выходных удастся добиться прекращении огня на Украине - РИА Новости, 09.05.2025

Мерц надеется, что на выходных удастся добиться прекращении огня на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:30:00+03:00

2025-05-09T17:30:00+03:00

2025-05-09T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. "Сейчас есть шанс, что на этих выходных, начиная с сегодняшнего дня, получится договориться о прекращении огня. Есть шанс, что после этих выходных получится прийти к 30-дневному прекращению огня на Украине", - заявил Мерц на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV. Канцлер также отметил, что полностью согласен с инициативой Трампа по 30-дневному прекращению огня на Украине, добавил, что его позицию разделяют правительства Франции, Великобритании и Польши. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250507/merts-2015710121.html

https://ria.ru/20250509/posol-2016042793.html

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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, фридрих мерц, дональд трамп, нато