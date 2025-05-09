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В Нью-Джерси арестовали мэра города Ньюарк
В Нью-Джерси арестовали мэра города Ньюарк - РИА Новости, 09.05.2025
В Нью-Джерси арестовали мэра города Ньюарк
Силовики арестовали мэра города Ньюарк в штате Нью-Джерси Раса Барака в ходе протеста у центра временного содержания нелегалов, сообщили в местной прокуратуре и РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:37:00+03:00
2025-05-09T23:37:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Силовики арестовали мэра города Ньюарк в штате Нью-Джерси Раса Барака в ходе протеста у центра временного содержания нелегалов, сообщили в местной прокуратуре и СМИ. "Мэр Ньюарка Рас Барака сегодня днем совершил незаконное проникновение и проигнорировал неоднократные предупреждения Следственного управления министерства внутренней безопасности с требованием покинуть центр содержания иммиграционной и таможенной полиции США в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Он сознательно решил нарушить закон. Этому не место в нашем штате. Он был взят под стражу. Никто не выше закона", – написала в соцсети Х окружной прокурор Нью-Джерси Алина Хабба. Ассошиэйтед Пресс в свою очередь уточняет, что мэр протестовал из-за открытия соответствующего центра.
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В мире, Нью-Джерси, Ньюарк, США
В Нью-Джерси арестовали мэра города Ньюарк
Мэра Ньюарка Барака арестовали в ходе протеста у центра содержания нелегалов