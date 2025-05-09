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Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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13:37 09.05.2025 (обновлено: 16:31 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/mer-2016028011.html
Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы
Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами, посоветовав им воспользоваться мусоровозами и мусорными контейнерами с... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:37:00+03:00
2025-05-09T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами, посоветовав им воспользоваться мусоровозами и мусорными контейнерами с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии"."Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани", — написал Бенкускас в социальных сетях.Кроме того, над самим текстом также изображен герб Украины.В конце марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме", которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев.
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
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в мире, вильнюс, россия, украина, дмитрий медведев
В мире, Вильнюс, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы

Мэр Вильнюса Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами

Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
Фотография мусорного контейнера с надписью для гвоздик, свечей и советской ностальгии, опубликованная мэром Вильнюса в соцсети - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами, посоветовав им воспользоваться мусоровозами и мусорными контейнерами с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии".
«
"Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани", — написал Бенкускас в социальных сетях.
Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
Фотография мусорного контейнера с надписью для гвоздик, свечей и советской ностальгии, опубликованная мэром Вильнюса в соцсети - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
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Кроме того, над самим текстом также изображен герб Украины.
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