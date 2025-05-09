https://ria.ru/20250509/mer-2016028011.html

Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы

Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами, посоветовав им воспользоваться мусоровозами и мусорными контейнерами с... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:37:00+03:00

2025-05-09T13:37:00+03:00

2025-05-09T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами, посоветовав им воспользоваться мусоровозами и мусорными контейнерами с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии"."Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани", — написал Бенкускас в социальных сетях.Кроме того, над самим текстом также изображен герб Украины.В конце марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что значительная часть европейских политиков сейчас заболела "русофобией в острой форме", которая вызвана преувеличением воздействия России на жизнь Европы и европейцев.

https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html

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в мире, вильнюс, россия, украина, дмитрий медведев