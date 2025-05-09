Мэр Вильнюса совершил дерзкий поступок в День Победы
Мэр Вильнюса Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами
Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас поиздевался над празднующими День Победы литовцами, посоветовав им воспользоваться мусоровозами и мусорными контейнерами с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии".
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"Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани", — написал Бенкускас в социальных сетях.
Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
Фотография мусорного контейнера с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии", опубликованная мэром Вильнюса в соцсети
Кроме того, над самим текстом также изображен герб Украины.
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